Microsoft представила три новых отраслевых пакета облачных сервисов

26 февраля 2021 г., 15:55

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Корпорация Microsoft как и её основные конкуренты в области публичных облачных сервисов, Google и IBM, всё больше концентрирует свое внимание на вертикальных рынках. Новые предложения Microsoft Cloud, с которыми компания дебютировала в среду, ориентированы на финансовые услуги, производство и некоммерческие организации. Также анонсированы обновления облачного пакета Microsoft для сектора здравоохранения.

Каждый пакет включает в себя набор из сервисов Microsoft Azure, Microsoft 365 и других частей портфеля технологического гиганта в сочетании с отраслевыми компонентами: коннекторами, которые помогают обмениваться бизнес-информацией между приложениями, моделями данных для использования в аналитических проектах и техническими шаблонами.

Microsoft Cloud for Financial Services предоставляет клиентам возможности обеспечения соответствия нормативным требованиям банковской отрасли. В пакет вошёл и инструмент Loan Manager, который путём автоматизации некоторых задач упростит процесс утверждения кредита.

Microsoft Cloud for Manufacturing поможет операторам предприятий внедрять цифровых двойников — симуляторы заводского оборудования, используемые для поиска путей повышения операционной эффективности. Предложение совместимо с ПО, разработанным OPC Foundation для облегчения обмена данными между промышленными устройствами.

Microsoft Cloud for Nonprofit, ознакомительная версия которого будет запущена к концу июня, поможет некоммерческим организациям управлять сбором средств и координировать действия волонтеров. Также появится «общая модель данных» для организации информации, генерируемой в рамках некоммерческой деятельности.

Таким образом, на сегодняшний день всего анонсировано пять таких вертикальных пакетов, включая дебютировавший пару недель назад Microsoft Cloud for Retail и Microsoft Cloud for Healthcare. Последнее решение, как сообщила Microsoft в среду, скоро дополнится возможностями удаленного мониторинга пациентов и оказания им помощи.

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