IBM оновила безплатну систему керування інформаційною безпекою QRadar CE

9 июля 2024 г., 13:35

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QRadar SIEM – програмне забезпечення від IBM, яке збирає з ІТ-інфраструктури та аналізує журнали подій безпеки та мережевих комунікацій. Вже десятки років IBM QRadar є одним з лідерів сегмента SIEM і використовується як базове рішення для побудови операційних центрів безпеки (SOC), моніторингу безпеки та забезпечення відповідності вимогам стандартів PCI DSS, ISO 27001, NIST CSF та інших.

Компанія IT Specialist, яка надає професійні послуги у сфері ІТ та кібербезпеки, інформує, що корпорація IBM випустила QRadar Community Edition 7.5.0. Це повнофункціональна безплатна версія QRadar SIEM з деякими обмеженнями по обсягу даних і без технічної підтримки від виробника. Вона буде корисна розробникам, інженерам безпеки, студентам та невеликим організаціям для вивчення, створення та тестування рішень на базі QRadar SIEM.

Попередня версія QRadar Community Edition 7.3.3 не оновлювалася вже кілька років і стала застарілою порівняно з корпоративною версією IBM QRadar SIEM. Оновлений IBM QRadar CE 7.5.0 базується на корпоративній версії та включає всі вдосконалення, реалізовані в SIEM для корпоративної інфраструктури.

Додатковою перевагою для розробників та інженерів є сумісність застосунків та модулів-розширень з корпоративною версією IBM QRadar SIEM.

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