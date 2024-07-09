Акції Corning зросли на 12% на фоні буму обладнання для АІ

9 июля 2024 г., 12:25

Компанія Corning заявила, що очікує продажі у другому кварталі на рівні 3,6 млрд дол., що перевищує попередній прогноз у 3,4 млрд дол.

Очікується, що прибуток у другому кварталі також повернеться до зростання в річному обчисленні.



Акції Corning зросли більш ніж на 12% у понеділок після того, як компанія підвищила свої прогнози на другий квартал, що дозволило їй досягти найкращого торгового дня з березня 2020 року.



Компанія, більш відома, як розробнник скла Gorilla Glass для смартфонів, пояснює такі показники попитом на свої продукти для оптичного зв’язку, які забезпечують роботу мереж, що використовують генеративний штучний інтелект.



«Ми винайшли нові волокна, нові кабелі, нові роз’єми та нові індивідуальні інтегровані оптичні рішення, щоб значно скоротити витрати на встановлення, загальний час і простір, а також зменшити вуглецевий слід», - заявив генеральний директор Corning Венделл Вікс (Wendell Weeks) в ефірі програми «Squawk Box» на телеканалі CNBC.

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