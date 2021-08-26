Huawei выходит на украинский рынок десктопов и мониторов

26 августа 2021 г., 17:05

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Подразделение Huawei Ukraine Consumer Business Group провело презентацию настольных компьютеров MateStation S и мониторов MateView GT, которые вскоре появятся в нашей стране.

Стоит отметить, что появление нового игрока в сегментах десктопов и мониторов на украинском рынке само по себе является примечательным фактом. Все же оба эти направления уже достаточно давно устоялись и являются весьма конкурентными. Тем интереснее было узнать с каким продуктами решил выходить в них новый игрок.

На презентации, которая прошла в живую, что в последнее время является исключительным событием, было продемонстрировано по одной модели монитора и настольного ПК. Начнем с последнего. Huawei MateStation S относится к категории компактных компьютеров с объемом корпуса 8,6 л с оригинальным дизайном в, так называемом, «метеорном стиле». Гладкая поверхность передней панели украшена выполненными под наклоном отверстиями, которые позволяют улучшить вентиляцию.

Аппаратная платформа включает настольный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4600G, выпускаемый по 7-нанометровой технологии. Система охлаждения оптимизирована для достижения минимального уровня шума, который при максимальной нагрузке не превышает 28 дБ, а в режиме ожидания составляет 22 дБ. Это позволяет комфортно работать и в условиях большого офиса, и в домашней обстановке.

При своих компактных размерах платформа позволяет выполнять модернизацию благодаря наличию двух слотов PCIe x1, в одном из которых установлен NVMe SSD, одному полноразмерному PCIe x16, а также паре разъемов SO-DIMM для работы с памятью DDR4 в двухканальном режиме. В конфигурацию входит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Мощность встроенного БП составляет 300 Вт.

На переднюю панель десктопа вынесены порты USB 3.2, USB-C и универсальный аудио-разъем 3,5 мм. А на задней стенке корпуса разместились RJ45, USB, HDMI, VGA и Serial port.

Особый акцент во время презентации был сделан на функциональности Huawei Share и многоэкранном взаимодействии, которые упрощают подключение и взаимодействие между несколькими устройствами из экосистемы Huawei. За это отвечает ПО HUAWEI PC Manager.

Вместе с новыми десктопами показали и настольные мониторы MateView GT с искривленным экраном диагональю 34 дюйма с разрешением 3440x1440 и соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны экрана составляет 1500R, а благодаря ультратонким рамкам площадь экрана занимает 91% корпуса. Максимальная яркость ЖК-панели – 350 нит, а ее контрастность – 4000:1.

Заявлено, что дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц, поэтому позиционируется как геймерский. Но MateView GT можно успешно использовать и для профессиональной работы с графикой, так как его цветовой охват 90% гаммы DCI-P3 и 121% системы sRGB. Каждый монитор проходит на заводе процедуру профессиональной калибровки для достижения показателя отклонения цветопередачи ΔE <2.

Подставка позволяет регулировать высоту в пределах от 0 до 110 мм, а угол наклона от -5°до 20°. К ней крепится саундбар с двумя встроенными динамиками. Наиболее интересной особенностью саундбара является размещенная на нем сенсорная панель с RGB-подсветкой, которая не только предлагает настраиваемые световые эффекты, но и позволяет регулировать громкость.

Широкие возможности подключения дисплея включают 3,5 мм разъем для наушников и микрофона, два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4, порт USB Type-C для подзарядки и полнофункциональный порт USB Type-C. А благодаря встроенной в Huawei MateView GT интеллектуальной системе с двумя микрофонами голос слышно на расстоянии до 4 метров и в диапазоне 360°.

Владимир Сорокин (слева) и Александр Иванык приняли участие в презентации мониторов и дестопов Huawei в Украине

Поскольку точной информации о сроках поступления новинок на украинский рынок пока нет, мы попросили прокомментировать планы Huawei по их продвижению Владимира Сорокина, директора по продажам Huawei Ukraine Consumer Business Group. Он сообщил, что и десктопы, и мониторы производителя будут нацеливаться и на розницу, и на партнерский канал. Дело в том, что линейка решений достаточно обширна и включает продукты, которые подойдут и в деловой сфере, и для домашних пользователей. Проведенная презентация с использованием по одной модели настольного ПК и мониторы призвана подогреть интерес рынка. Впоследствии Huawei раскроет больше деталей.

Александр Иванык, руководитель розничного направления в Huawei Ukraine Consumer Business Group, отметил, что ценообразование на представленные новинки будет весьма конкурентным. О точной дате старта продаж и рекомендованных розничных ценах будет сообщено дополнительно к середине сентября этого года.

И в завершение, кратко о представленном на презентации беспроводном маршрутизаторе Huawei WS5200 V3, который пришел на смену модели WS5200 V2. Новинка базируется на двухядерном процессоре с тактовой частотой 1.2 ГГц. Она поддерживает стандарт AC1300 и соединение со скоростью до 1267 Мбит/с. Благодаря технологии Multi-User MIMO устройство может устойчиво обеспечивать несколько подключенных клиентов. Среди интересных возможностей новинки стоит отметить функцию удаленного контроля за WAN-подключением, что упрощает поддержку клиентов провайдерами. Маршрутизатор поддерживает протокол IPTV по WMM и выделенной LAN, а также позволяет настраивать бесшовную сеть MESH из коробки одним касанием с помощью Huawei HiLink Mesh (Link+). О сроках доступности Huawei WS5200 V3 будет сообщено дополнительно.

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