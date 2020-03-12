Huawei HiCampus и HiDC — новые флагманские решения для кампусов и ЦОД

12 марта 2020 г., 16:25

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На конференции по промышленной цифровой трансформации компания Huawei представила два флагманских решения для корпоративного рынка — HiCampus для кампусов и HiDC для центров обработки данных.

Среди отличительных особенностей решения HiCampus для кампусных сетей отмечают три основные функции:

Huawei внедряет RF-технологии 5G, алгоритмы 5G, такие как мультисистемное совместное планирование, интеллектуальная антенна и программно-обусловленная сеть радиодоступа, а также концепцию построения сетей 5G в сферу IP. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 с поддержкой 5G и IP обеспечивает наиболее быструю, стабильную и бесперебойную работу сети на скорости 100 Мбит/с. Максимальная пропускная способность AirEngine Wi-Fi 6 достигает 10 Гбит/с, задержка — 10 мс, а радиус покрытия на 20% превышает стандарт в отрасли. Заявлено, что это полностью беспроводное решение для доступа к сети превосходит традиционную модель доступа к кампусным сетям, объединяющую проводной и беспроводной доступ.

Сетевое решение Campus OptiX обеспечивает полностью оптические сетевые соединения для кампусов благодаря POL-архитектуре IP plus. Решение имеет преимущества не только по гибкой емкости, мощной обработке и автоматизации услуг, интеллектуальной эксплуатации и техническому обслуживанию с IP-соединением. Оно также сочетает возможности оптической технологии по энергосбережению, упрощению и высокой эффективности. Это решение нацеливается на аэропорты, учебные заведения, гостиницы, офисы и другие сценарии применения в кампусах. Согласно комплексной оценке сетевого решения от Ovum, Huawei IP plus POL значительно превосходит традиционные многоуровневые коммутационные кампусные решения.

Платформа Huawei Horizon Digital Platform модернизирует кампусные услуги, позволяет перейти от традиционного единого сценария применения к общему. IMOC and NCE — это интеллектуальное и открытое решение для эксплуатации и технического обслуживания в умных кампусах. Оно может выполнять полностековый мониторинг, что на 20% улучшает использование ресурсов, на 15% — удобство пользования, а также на 30% улучшает эффективность эксплуатации и технического обслуживания, сокращает время определения неисправностей с часов до минут.

Решение Huawei HiDC для ЦОД призвано помочь построить интеллектуальные, высокоэффективные и экологически безопасные центры обработки данных.

В его основе лежит архитектура «три в одном»: новейшее интеллектуальное сетевое решение для ЦОД на базе ИИ-матрицы без потерь использует инновационный iLossless-алгоритм для интеграции Ethernet, InfiniBand и Fiber Channel. Это на 28% повышает вычислительную мощность серверов и на 30% улучшает операции ввода/вывода. Решение DCI (межсоединения центров обработки данных) использует технологию оптической синергии IP plus, чтобы обеспечить на 40% лучшую пропускную способность и на 25% большее расстояние при передаче по сравнению с другими поставщиками отрасли. Это решение позволяет использовать сетевой трафик и совместное управление для сокращения времени выхода на рынок и уменьшения общей стоимости владения на более чем 30%.

В состав Huawei HiDC входит также коммутатор ЦОД CloudEngine 16800, где используются самые плотные в отрасли порты 400GE. Это призвано обеспечить сверхвысокую скорость передачи сигнала, высокое теплорассеивание, эффективное электропитание, а также сократить энергопотребление на бит на 50%. Huawei OptiXtrans DC908, DCI-продукт, поддерживает скорость 800 Гбит/с на длину волны и до 220 длин волн, применяя технологию диапазона Super C+L. Решение также обеспечивает более простое развертывание для IT-специалистов благодаря упрощенной аппаратной и программной архитектуре. Таким образом, они могут начать с нуля и быстро построить ультра-широкополосные и упрощенные взаимоподключенные сети для ЦОД предприятий в эру развития облачных решений. Маршрутизаторы серии NetEngine 8000 используют SRv6, чтобы обеспечить выбор маршрута на базе пропускной способности и задержку для удовлетворения SLA-требований различных услуг (на заданном уровне обслуживания), сокращения сетевых протоколов и упрощения эксплуатации и технического обслуживания. В их активе более 20 коммерческих применений во всем мире.

Отмечается также переход от свинцовых к литиевым батареям, что расширит возможности блоков питания ЦОД. По сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, решение Huawei SmartLi для ИБП сочетает электронные, цифровые и интеллектуальные технологии, чтобы продлить срок эксплуатации батареи до 5000 зарядок и использования в течение 10-15 лет. Это значительно уменьшает общую стоимость владения и обеспечивает полностью цифровое управление системами питания ЦОД.

Интеллектуальная флэш-система для хранения данных Huawei OceanStor Dorado следующего поколения обеспечивает ведущие для отрасли 20 млн операций ввода/вывода в секунду и 0,1 мс задержку, раскрывая весь потенциал данных для предприятий.

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