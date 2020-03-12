Red Hat Ceph Storage 4 нацелен на рабочие нагрузки с масштабируемостью до уровня петабайт

12 марта 2020 г., 15:45

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Компания Red Hat сообщила о выпуске Red Hat Ceph Storage 4 — обновленной версии своего объектного хранилища, которое обеспечивает масштабирование до уровня петабайт и предназначено для облачно-ориентированных приложений и систем аналитической обработки данных.



Решение базируется на релизе Nautilus проекта open source сообщества Ceph.

Как отмечается, благодаря повышенной масштабируемости и упрощающим эксплуатацию функциям, Red Hat Ceph Storage 4 помогает более эффективно поддерживать такие задачи, как разработка приложений, анализ данных, искусственный интеллект, машинное обучение и другие виды рабочих нагрузок нового поколения.



Предоставляя организациям возможность развернуть объектные хранилища петабайтного размера, совместимые с Amazon S3, Red Hat Ceph Storage позволяет масштабировать производительность при сохранении всех преимуществ облачной экономики. В ходе недавнего внутреннего тестирования последняя версия Red Hat Ceph Storage продемонстрировала более чем двукратный прирост производительности для рабочих нагрузок с интенсивной записью данных, подтвердив свою важность для удовлетворения требований современных приложений, активно оперирующих большими объемами данных.



За счет более высокого уровня автоматизации при управлении и размещении данных, Red Hat Ceph Storage 4 помогает ИТ-специалистам плавно перейти от фокусированных на хранилищах данных моделей инфраструктуры к сервисно-ориентированным схемам, чтобы расширить спектр поддерживаемых приложений и целевую аудитории систем хранения. Развитые возможности самосопровождения и самовосстановления Red Hat Ceph Storage 4 в области автоматизированной репликации, восстановления и инициализации систем улучшают не только масштабируемость, но и показатели непрерывности бизнеса, что особенно важно для тех, кто стремится обеспечить максимальную доступность своих приложений и сервисов.



Red Hat Ceph Storage 4 оптимизирован под запросы клиентов на эффективное хранение и управление быстро растущими объемами данных, генерируемых современными рабочими нагрузками, без привлечения дополнительного операционного персонала. Red Hat Ceph Storage 4 предлагает ИТ-командам упрощенную и интуитивно понятную эксплуатацию, располагая для этого целым рядом новых функций:

Упрощенная процедура установки – стандартная установка занимает менее 10 минут.

Веб консоль управления (management dashboard) – унифицированный и высокоуровневый контроль операций в любой момент времени помогает ИТ-специалистам оперативно выявлять и решать возникающие проблемы.

Новая функция мониторинга качества услуг – подтверждение QoS-показателей хранилища данных с позиции приложений в мультитенантной облачной среде.

Интегрированные bucket-уведомления – поддержка оптимизированных для Kubernetes serverless-архитектур для автоматизации конвейеров обработки данных.

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