Ілон Маск у протистоянні з OpenAI відкриє код чат-бота xAI Grok

11 марта 2024 г., 17:51

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, Ілон Маск заявив у понеділок, що його стартап у сфері штучного інтелекту xAI випустить цього тижня конкурента ChatGPT. Причому нова розробка "Grok" буде з відкритим вихідним кодом.

Це сталося через тиждень після того, як Маск подав до суду на OpenAI за відмову від своєї первісної місії на користь комерційної моделі розвитку.

Ілон Маск неодноразово застерігав проти використання технологій для отримання прибутку великими технологічними компаніями, такими як Google.

На початку цього місяця він подав позов проти компанії OpenAI, яку підтримує Microsoft і яку він заснував у 2015 році, але залишив через три роки. У відповідь OpenAI оприлюднила електронні листи, які показали, що генеральний директор Tesla підтримував план створення комерційної організації і хотів злиття з виробником електромобілів, щоб зробити об'єднану компанію «дійною коровою".

«Цього тижня @xAI відкриє вихідний код Grok», - написав Маск у своєму блозі на X.

Цей крок може надати громадськості вільний доступ до експериментів з кодом, що лежить в основі технології, і може поставити xAI в один рівень з такими гравцями як Meta та французькf Mistral, що мають моделі FS з відкритим вихідним кодом.

Google також випустив модель AI під назвою Gemma, яку зовнішні розробники можуть потенційно модифікувати відповідно до своїх потреб.

Технологічні інвестори, серед яких прихильник OpenAI Винод Хосла (Vinod Khosla) та Марк Андрессен (Marc Andreessen), співзасновник венчурної фірми Andreessen Horowitz, обговорюють питання відкритого коду в ШІ з тих пір, як Ілон Маск подав позов проти розробника ChatGPT.

Хоча підхід з використанням відкритого коду може допомогти прискорити інновації, деякі експерти попереджають, що моделі ШІ з відкритим кодом можуть бути використані зловмисниками для створення зброї або навіть для розробки свідомого суперінтелекту, непідконтрольного людині.

Минулого року на британському саміті з безпеки АІ Маск заявив, що хоче створити "стороннього рефері", який міг би наглядати за фірмами, що розробляють штучний інтелект, і бити на сполох, якщо у них виникнуть проблеми.

Шукаючи альтернативу OpenAI і Google, Маск запустив компанію xAI минулого року, щоб створити, за його словами, «максимально правдивий АІ». У грудні стартап запустив Grok для передплатників Premium+ в X.

У листопаді в епізоді подкасту з Лексом Фрідманом Маск припустив, що він виступає за концепцію АІ з відкритим вихідним кодом.

«Слово «відкритий» у назві OpenAI має означати відкритий код, і проект був створений як некомерційний та відкритий. А зараз це закрите джерело для отримання максимального прибутку», - зазначив у подкасті Фрідмана Маск.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet