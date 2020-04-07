Незламний бізнес в умовах панування COVID-2019 

7 апреля 2020 г., 15:02

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Компанія ITIS, найбільш динамічний системний інтегратор України, приєдналася до ряду ініціатив світових вендорів IT галузі задля збереження і забезпечення працездатності бізнесів своїх клієнтів.



Стрімке поширення COVID-19 призвело до того, що компанії по всьому світу змушені переводити свою діяльність у віртуальне, цифрове середовище. Але інфраструктура у більшості компаній не готова до пікових навантажень, технологічні надбання та технічні можливості не забезпечують безперебійну дистанційну роботу, захист внутрішніх мереж і даних та ефективність бізнесу, в цілому. Це може призвести до повної зупинки бізнесів та виклику поглиблення кризи у державі.



Допомога компаніям з організації безпечної та ефективної віддаленої роботи, надання гнучких, швидких у розгортанні та надійних рішень для безперебійного функціонування бізнесу – стала основою діяльності кампанії ITIS в умовах карантину. Як досвідчений експерт з широким портфелем компетенцій та проектів, команда ITIS розробила концепт покриття сервісами усієї інфраструктури замовника – від віртуалізації до інформаційної безпеки.



Віртуалізація оптимізує масштабованість та робочі навантаження на інфраструктуру, що особливо важливо в умовах дистанційної роботи. ITIS пропонує унікальні умови розгортання та адміністрування віртуальних додатків і комп'ютерів з використанням хмарних ресурсів, розширення поточної інсталяції та міграцію.



Для забезпечення постійного зв’язку, в арсеналі є платформа відеоконференцзв'язку Cisco Webex, що дозволяє проводити зустрічі, наради, дистанційне навчання, технічну підтримку і багато іншого та надається у строк 90 днів для 100 осіб в межах однієї компанії та без обмежень за тривалістю зв’язку.



«Ми вже допомогли організувати дистанційне навчання більше десяткам освітніх установ по всій Україні завдяки хмарній платформі відеоконференцзв'язку Cisco Webex, аби навчальний процес не спинявся і наші діти отримали належні знання», - коментує директор з маркетингу Людмила Білик-Берегова.



На правах золотого партнера компанії MсАfee, системний інтегратор пропонує побудову комплексного захисту віддаленої роботи (захист робочих станцій, кінцевих точок, веб-трафіку), захист від витоків конфіденційної інформації та організацію безпечного доступу в хмару за спеціальними цінами та безкоштовні ліцензії на ряд рішень.



Як Managed Security Service Provider, ITIS розвиває SaaS-концепцію доставки сервісів замовникам, що стає все більш привабливою в нових умовах. Так, вже десятки компаній з різних галузей встигли відчути переваги даного сервісу надання послуг, скориставшись безкоштовною допомогою у налаштуванні та спеціальними умовами на ліцензії Cisco Security: Cisco Umbrella (контроль і захист доступу в Інтернет навіть в умовах відсутності VPN-підключення до корпоративної мережі), Cisco Duo (багатофакторна аутентифікацію), Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (віддалений захищений доступ зі стаціонарних і мобільних пристроїв до корпоративної мережі).



У розпал кризи та обставин, що швидко змінюються, особливу увагу потрібно приділяти клієнтським запитам. Але більшість компаній не мають у своєму розпорядженні необхідних ресурсів, щоб в режимі реального часу приділяти увагу кожному з них, збирати повний обсяг інформації та даних, до того ж обробляти їх. Тож щоб залишатися на зв'язку з клієнтом 24/7 ITIS пропонує створення чат-ботів для вашого бізнесу. Це цілодобовий віртуальний помічник для обслуговування клієнтів в месенджерах, що може частково або повністю замінити функціонал менеджера. Швидке в розгортанні, відносно не дороге рішення, що з легкістю інтегрується з наявними системами.



Для організацій, що боряться з COVID-19 надається безкоштовний доступ до рішень Terrasoft Creatio на тривалий період та компанія ITIS дарує ряд робіт з налаштувань.



Бізнеси мають працювати за будь-яких умов. Інформаційні технології дозволить компаніям не тільки забезпечити безперебійну роботу, проте й вивести бізнес на новий рівень і навіть отримати з карантину користь.

Компанія ITIS готова надати повний спектр ІТ-послуг та підтримку вашого бізнесу, для того, щоб ви залишалися кращими у своїй галузі.



Працюємо без зупину в умовах карантину для вас!

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