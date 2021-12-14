GlobalLogic предложил платформу для оптимизации процесса создания фильмов MediaLake

14 декабря 2021 г., 15:25

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По сообщению GlobalLogic, компания разработала технологию MediaLake, которая оптимизирует процесс изготовления кинопродуктов. Она позволяет всем командам, вовлеченным в создание кино, эффективно взаимодействовать с файлами в режиме реального времени. Также технология предотвращает утечку материалов до релиза.



MediaLake сохраняет все данные в облаке – они доступны в режиме потокового видео или аудио и интегрируются непосредственно в редактор для пользователя с соответствующими правами доступа. Поскольку файлы физически не находятся на рабочих станциях, их нельзя скопировать на съемные носители или передать в сеть. Технология поддерживает такие популярные медиаредакторы, как Davinchi, Adobe, Avid и т.д.



«MediaLake позволяет пользователям получать быстрый доступ к отснятым материалам и просматривать результаты работы в режиме реального времени. Благодаря такому подходу, нам удалось разработать решение, которое сделает процесс изготовления фильмов быстрым, легким и доступным. В технологии реализована возможность создавать задачи для разных команд и следить за их выполнением, а специалисты могут общаться между собой благодаря интеграции Microsoft Teams», — комментирует разработку Евгений Напрягло, соавтор проекта и Senior Business Architect компании GlobalLogic.



Суть технологии заключается в том, что на старте работы нужно скачать в систему сценарий. После этого она автоматически разобьет материал на сцены и создаст таймлайн проекта. Со временем в MediaLake можно скачать раскадровку и сгенерировать сториборд. В процессе система автоматически добавит снятые сцены из облачного сервиса в таймлайне. После чего с материалами одновременно могут работать команды по motion graphic, цветокоррекции, звуку и т.д. — система будет отображать все результаты на таймлайне.

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