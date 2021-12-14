Bosch наращивает направление производства топливных элементов

14 декабря 2021 г., 15:55

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По сообщению Bosch, компания совместно с Qingling Motors, производителем коммерческих автомобилей, создала совместное предприятие Bosch Hydrogen Powertrain Systems в китайском городе Чунцин.



Новая компания займётся разработкой, сборкой и продажей силовых модулей топливных элементов. Bosch привносит в совместное предприятие свой опыт в области систем топливных элементов, а Qingling будучи премиальным производителем с полным портфелем от легких до тяжелых грузовиков и сильной приверженностью электрификации и топливным элементам, внесет свои ноу-хау и многолетний опыт работы на китайском рынке грузовых автомобилей. У партнеров общая цель – объединить свои технологические знания и опыт работы на рынке, чтобы внести свой вклад в развитие рынка топливных элементов.



Заявлено, что Bosch Hydrogen Powertrain Systems планирует поставлять системы топливных элементов всем китайским автомобилестроителям. Большинство необходимых компонентов – например, батарея топливных элементов, воздушный компрессор и силовая электроника, а также блок управления, оснащённый соответствующими датчиками – производятся на заводе Bosch в Уси. После начала мелкосерийного производства тестовый парк, состоящий из 70 коммерческих автомобилей Qingling, оснащённых силовым модулем топливных элементов Bosch, появится на дорогах уже до конца 2021 г. Вывод на рынок этой системы топливных элементов запланирован на 2022/2023 г.



Bosch инвестирует в водородную технологию, последовательно продвигая индустриализацию топливных элементов. Компания уже накопила компетенции в области разработки и применения своих топливных элементов в Китае. В прошлом году был построен центр топливных элементов в Уси. Сейчас стоит задача подготовить необходимые производственные мощности для комплектующих, которые также будут поставляться на совместное предприятие.

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