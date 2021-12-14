Моноочки OPPO Air Glass поддерживают технологию вспомогательной реальности

14 декабря 2021 г., 14:54

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На конференции INNO DAY 2021 компания OPPO представила моноочки Air Glass. В них реализована aR-технология (assisted Reality, вспомогательной реальность), они оснащены микропроектором Spark от OPPO, Micro LED и индивидуальным дифракционным оптическим дисплеем. Пользователь может управлять OPPO Air Glass с помощью касания, голоса, движений головы и рук, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к нужной информации.



OPPO Air Glass весят менее 30 г и относятся к одним из самых легких устройств в категории моноклей, поэтому их можно носить так же, как и обычные очки. Корпус легкий, гладкий и изогнутый, а также имеет сенсорную панель, напоминающую элегантный стержень пера. Конструкция монокулярной линзы стилизована под крыло цикады и существенно отличается от традиционных закругленных линз в очках. Объектив закреплен в легкой тонкой оправе, содержащей все необходимые компоненты, включая платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100.



Созданный ОРРО микропроектор Spark оснащен светодиодами Micro LED и пятью стеклянными высокопрозрачными линзами. Сообщается, что система отображения обеспечивает яркое и четкое изображение независимо от того, где именно используется устройство: в помещении или на улице.



Заявлено, что микропроектор Spark — одна из самых компактных проекционных систем в отрасли. Ее размер составляет всего 0,5 куб. см, что примерно соответствует кофейному зерну. Проектор оснащен металлическим корпусом СNC со стеклянным модулем объектива для лучшего рассеивания тепла и стабильности. Задействованные в Spark светодиоды Micro LED обеспечивают яркость до 3 миллионов нит.

В OPPO Air Glass используется оптический дифракционный волновод, поддерживающий два режима работы дисплея: с 16 и 256 градациями яркости. Это позволяет достичь показателей яркости до 1400 нит и гарантирует четкое изображение при разном освещении. С обеих сторон волновод покрыт двумя слоями сапфирового стекла, что обеспечивает защиту с улучшенной прозрачностью.



OPPO Air Glass ориентированы на максимальное количество людей, в том числе и на пользователей с нарушениями рефракции, такими как близорукость и гиперметропия. Новинка предлагает два типа оправы: серебристую полуоправу и черную полную оправу, чтобы лучше удовлетворить пользователей, нуждающихся в корректирующих очках. Оба цвета доступны в двух размерах.



Управлять OPPO Air Glass можно с помощью приложения Smart Glass на OPPO Watch 2 или на любом смартфоне OPPO с версией ColorOS 11 и выше. При этом поддерживается четыре интуитивно понятных метода взаимодействия: прикосновение, голос, движения рук и головы.

Когда Air Glass подключены к OPPO Watch 2, можно использовать движения рук для подтверждения, отмены и переключения программ. Кроме того, очкам доступен совершенно новый способ взаимодействия: они распознают движения головы. Так, плавный кивок или покачивание головой может открывать и, соответственно, закрывать уведомления.



В настоящее время для OPPO Air Glass доступны такие приложения, как «Погода», «Календарь», «Здоровье», «Телесуфлер», «Перевод» и «Навигация».

Функция «Перевод» поможет легко общаться с иностранцами, даже если вы не владеете языком собеседника. После создания пары с устройством разговор одного пользователя автоматически переводится на язык собеседника, а затем отображается на дисплее Air Glass другого пользователя. Сейчас очки поддерживают двусторонний китайско-английский перевод, а вскоре появятся китайско-японский и китайско-корейский.



Еще один инновационный способ использования Air Glass — Teleprompter («Телесуфлер»). С помощью адаптивного текстового дисплея эта функция облегчит вам выступления с презентациями и со сцены.



OPPO также тесно сотрудничает с Baidu, чтобы настроить для OPPO Air Glass новые программы, такие как Baidu Walk & Bike Navigation («Навигация для велосипеда и прогулок») и Explore Nearby («Исследование местности вокруг»). С помощью функции «Навигация» пользователи смогут получать инструкции относительно путешествия пешком или на велосипеде. А Explore Nearby будет предлагать информацию о ближайших магазинах и достопримечательностях, учитывая местонахождение пользователя.



Отмечается, что OPPO Air Glass появятся на рынке материкового Китая в первом квартале 2022 года. Устройство будет доступно в двух цветах: черном и белом, а также предложит два вида кастомизированных оправ.





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