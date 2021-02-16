Гибридная модель работы становится нормой

16 февраля 2021 г., 12:40

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Компания Poly (бренд объединенной Plantronics-Polycom) представила прогноз глобальных технологических трендов индустрии коммуникаций в регионе EMEA. В минувшем году связующим звеном в бизнесе стали технологии, они же заставили по-новому взглянуть на привычные форматы работы.

Интернационализация переходит в удаленный формат

До недавнего времени было сложно представить международную экономическую деятельность без деловых поездок. Но все изменилось в период пандемии Covid-19 с вынужденным закрытием границ не только в масштабах государств, но и в регионах в пределах одной страны. В этих условиях произошел бум внедрения унифицированных коммуникаций, который очевидно продолжится в нынешнем году. Теперь бизнес можно вести из любой точки мира, удаленно. Даже те компании, у которых прежде не было опыта удаленной или гибридной работы, смогли перестроиться и обернуть этот формат в свою пользу. Когда глобальный бизнес вернется в прежний ритм, деловые поездки вряд ли будут иметь такое же значение, как раньше. При заключении международных сделок все больше внимания будет уделяться личным и профессиональным качествам контрагентов. Как следствие, в 2021 г. человечество начнет компенсировать свой углеродный след.

Просьюмеризм меняет культуру потребления

Тонкая грань между потребителем и просьюмером продолжит размываться. Технологии глубоко интегрировались в личную и профессиональную жизнь человека, в связи с чем производители будут еще больше учитывать индивидуальные предпочтения пользователей в отношении функциональности, удобства и эстетической составляющей устройств. Тренд на индивидуализацию ведет к тому, что роль потребителя в производстве новых технологий возрастает, а отрасль становится еще более прогрессивной. В результате унифицированные коммуникации и ПО станут еще проще в использовании, появятся пакеты решений для работы из дома, учитывающие особенности домашнего интерьера.

Это, однако, не означает, что разработка безопасных корпоративных технологий для общего использования отойдет на второй план. Скорее уровень решений для работы из дома приблизится к корпоративному, а для офисов, где сотрудники работают в группах, приоритетной станет возможность кастомизировать технические решения. Производители научат устройства взаимодействовать друг с другом, а для межотраслевой совместимости разработают специальное ПО. В ситуации, когда сотрудники перемещаются между домом и офисом, возможность непрерывного ведения бизнеса и учет индивидуальных предпочтений будут поставлены на один уровень при принятии решений о закупках технологий.

Гибридная модель работы становится новой нормой

С наступлением пандемии персонал во многих компаниях использует офисные пространства в случае крайней необходимости. Из соображений безопасности работодателям пришлось распределить сотрудников между различными типами рабочих мест, включая офис и дом. Таким образом, компании во всем мире опробовали подход, ориентированный, прежде всего на результаты труда и предполагающий равные возможности для всех, вне зависимости от фактического места их работы. Люди будут главным активом любого бизнеса, а технологии унифицированных коммуникаций помогут им эффективно взаимодействовать в любое время даже на дальних расстояниях. В текущем году HR-подразделения компаний продолжат выстраивать культуру, основанную на гибкости в выборе рабочих практик, пространств и культуры труда.

Несмотря на глобальные тренды, на региональном уровне страны по-разному проживают каждый из них. Особенно это касается альтернативных моделей работы. Так, во Франции хоть и увеличивается число домашних офисов, массовый переход не удаленный и гибридный форматы ожидают только через несколько лет. В Польше с развитием внутреннего туризма становится популярна аренда домашних офисов.

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