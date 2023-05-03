Генеративний ШІ в пошуках місця в реальному світі

3 мая 2023 г., 16:45

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Поява в листопаді 2022 року чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT на базі великої статистичної моделі OpenAI GPT-3.5, який здатний вести притомний діалог і дозволяє суттєво прискорити деякі завдання обробки та навіть створення контенту, справив справжній фурор у ЗМІ. Футурологи всіх мастей за звичкою взялися ділитися своїми бурхливими фантазіями на тему того, як комп'ютер замінить людину.

Так, у звіті «Міжнародної організації праці», поданому в рамках «Всесвітнього економічного форуму», стверджується, що сучасні технології, включаючи ШІ, призведуть до суттєвих змін на ринку праці. Навіть з урахуванням того, що частина людей перекваліфікуються та знайдуть роботу в таких перспективних сферах, як аналітика великих даних, технології управління та кібербезпека, до 2027 року у світі може бути втрачено до 26 млн робочих місць, насамперед на управлінських та облікових посадах, у сфері введення даних та бухгалтерського обліку.

Передбачається, що програми ШІ на зразок ChatGPT дозволять автоматизувати або замінити багато ролі, пов'язані з міркуваннями, спілкуванням та координацією. В рамках дослідження було опитано 800 компаній, у яких працює 11,3 млн осіб у 45 країнах світу. Три чверті заявили, що планують запровадити технології штучного інтелекту протягом наступних п'яти років.

Втім, дослідники погоджуються, що зараз штучний інтелект становить меншу загрозу для перспектив зайнятості, ніж інші макроекономічні чинники, такі як уповільнення економічного зростання, брак пропозиції та інфляція.

Досить цікавим з погляду перспектив використання ШІ є інше дослідження, проведене спільно фахівцями зі Стенфордського університету та Массачусетського технологічного інституту, які вивчали вплив інструментів генеративного ШІ на продуктивність компанії. Як стверджується, це одне з перших досліджень ефективності ШІ в реальних, а не лабораторних умовах.

Працівникам служби підтримки в компанії-розробнику корпоративного програмного забезпечення для підприємств SMB було надано доступ до інструментів ШІ та протягом року вивчався їх вплив на ефективність. При цьому дослідники оцінювали роботу понад 5000 співробітників служби підтримки, розташованих переважно на Філіппінах. Працівники були поділені на групи, одні з яких мали доступ до спеціалізованих інструментів ШІ, а інші ні.

У середньому, продуктивність співробітників служби підтримки зросла на 14%. При цьому найбільший зиск отримали найменш кваліфіковані працівники. За допомогою ШІ вони змогли виконувати свою роботу на 35% швидше. Продуктивність нових працівників також підвищувалася набагато швидше за сприяння ШІ, ніж без нього. Так, співробітники з двомісячним досвідом, яким допомагав ШІ, багато в чому працювали так само добре або навіть краще, ніж фахівці з більш ніж шестимісячним досвідом, які працювали без ШІ.

Варто зазначити, що такі результати суперечать поширеній думці про те, що автоматизація, як правило, найбільше шкодить низькокваліфікованим працівникам, як це сталося за останні кілька десятиліть технологічних досягнень в обробній промисловості та інших галузях.

Найбільш кваліфіковані співробітники практично не бачили користі від запровадження ШІ у свою роботу. Їх підказки ШІ частіше просто відволікали, даючи очевидні для них поради. Водночас ШІ явно прискорював передачу кращих напрацювань та прийомів від досвідчених співробітників новачкам. Відповідно він може суттєво змінити підходи до обміну досвідом та підвищення кваліфікації всередині компаній. При цьому бізнесу слід передбачити систему заохочення та винагороди для досвідчених працівників. Оскільки вони, як і раніше, братимуть участь у навчанні співробітників. Однак зможуть витрачати на це значно менше часу.

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