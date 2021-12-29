Фотонные квантовые компьютеры позволяют упростить дизайн

29 декабря 2021 г., 18:05

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В настоящее время квантовые компьютеры сложны в сборке, масштабировании и требуют для работы более низких температур, чем межзвездное пространство. Эти проблемы побудили исследователей изучить квантовые компьютеры, которые работают с использованием фотонов. Фотоны могут легко переносить информацию из одного места в другое, а фотонные квантовые компьютеры могут работать при комнатной температуре, поэтому этот подход является многообещающим. Однако, хотя люди успешно создали отдельные квантовые «логические вентили» для фотонов, построить большое количество вентилей и надежно соединить их для выполнения сложных вычислений непросто.

Согласно статье, опубликованной в Optica, исследователи Стэнфордского университета предложили более простую конструкцию фотонных квантовых компьютеров с использованием легко доступных компонентов. В их предлагаемой конструкции используется лазер для управления одиночным атомом, который, в свою очередь, может изменять состояние фотонов с помощью явления, называемого «квантовой телепортацией». Атом можно сбросить и повторно использовать для многих квантовых вентилей, устраняя необходимость в создании нескольких отдельных физических вентилей, что значительно снижает сложность построения квантового компьютера.

«Обычно, если вы хотите построить такой тип квантового компьютера, вам придется взять потенциально тысячи квантовых излучателей, сделать их все совершенно неразличимыми, а затем объединить их в гигантскую фотонную схему, - сказал кандидат наук и ведущий автор статьи Бен Бартлетт (Ben Bartlett). - Принимая во внимание, что с этим дизайном нам понадобится всего несколько относительно простых компонентов, размер машины не увеличивается с размером квантовой программы, которую вы хотите запустить».

Эта удивительно простая конструкция требует всего нескольких единиц оборудования: оптоволоконный кабель, лучерасщепитель, пара оптических переключателей и оптический резонатор - компоненты, которые уже существуют и имеются в продаже.

«То, что мы предлагаем здесь, основано на усилиях и инвестициях, которые были вложены в улучшение этих компонентов, - сказал Шанхуэй Фань (Shanhui Fan), профессор Школы инженерии Джозефа и Хон Май Гудмана и старший автор статьи. - Это не новые компоненты специально для квантовых вычислений».

Инновационный дизайн требует всего нескольких единиц имеющегося в продаже оборудования - оптоволоконный кабель, лучерасщепитель, пара оптических переключателей и оптический резонатор

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