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Accenture и Avanade названы лидерами на рынке решений для цифровых рабочих мест

12 февраля 2021 г., 17:25
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Accenture и Avanade названы лидерами на рынке решений для цифровых рабочих мест

Accenture совместно с дочерней компанией Avanade названа IDC лидером среди поставщиков ИТ-решений для организации рабочих мест сотрудников, по результатам отчета «DC MarketScape: Worldwide Digital Workplace Services 2020».

Аналитики IDC отметили эффективные решения Accenture и Avanade в части комплексного предложения для организации цифрового рабочего пространства.

В них включены услуги от консалтинга и реализации решений по организации цифровых рабочих мест до модернизации уже имеющихся платформ и предоставления рабочих мест как сервиса (workplace as a service).

Chad Huston (Чад Хьюстон), аналитик IDC, рекомендует рассмотреть услуги Accenture и Avanade тем компаниям, «которым необходима масштабная трансформация цифрового рабочего пространства, затрагивающая уровень руководства, для которого важно, чтобы предложение поставщика включало полный комплекс услуг в этой области».

Accenture предлагает решение Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»), позволяющее компаниям оптимизировать бизнес-процессы в условиях перехода на «удаленку» и помочь сотрудникам в адаптации к новым условиям. Elastic Digital Workplace предусматривает оперативное развертывание и масштабирование инструментов коллективной работы, а также предоставление целевых инструкций для эффективной производительности удаленных рабочих мест.

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