Ера проактивної кібербезпеки вже тут

25 июля 2025 г., 19:59

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Як змінилися очікування клієнтів сервіс-провайдерів? Колись вони чекали від операторів лише стабільної роботи мережі. Сьогодні ж хочуть повної безпеки, відповідності нормам та мінімізації ризиків.





Фахівці Check Point розробили практичну стратегію з 4 кроків, яка допоможе зменшити кількість інцидентів, підвищити ефективність та побудувати масштабований бізнес у сфері безпеки для провайдерів ІТ та телеком-послуг.





Найбільша загроза для бізнесу операторів сьогодні — це не гучний витік даних чи атака програм-вимагачів. Це зростаюча вартість та складність забезпечення безпеки клієнтів. Особливо, коли кібератаки стають швидшими, розумнішими та, що найгірше, більш автоматизованими.





Кожна нова загроза чи вразливість — це додатковий тиск на вашу команду. Кожне ручне розслідування виснажує час та увагу. А кожна пропущена загроза може вдарити по задоволеності клієнтів чи навіть призвести до їх втрати.





Чому діяти треба негайно: АІ змінила гру





Ландшафт загроз змінюється швидше, ніж будь-коли. АІ дала навіть недосвідченим зловмисникам можливість запускати масштабні, цілеспрямовані кампанії з безпрецедентною швидкістю.





Це означає, що ви не просто стикаєтеся з більшою кількістю атак — ви маєте справу з більшою кількістю сповіщень, складніших викликів та вищих очікувань клієнтів.





Якщо ваша стратегія безпеки не розвивається, ваша маржа буде падати. Управління загрозами вручну є просто нежиттєздатним. Клієнти очікують швидшого вирішення проблем, меншої кількості інцидентів та сильнішого захисту.





Відповідь: Проактивне зменшення ризиків





Прогресивні оператори не просто реагують на інциденти — вони їх випереджають. Вони впроваджують проактивну модель безпеки, яка зменшує ризик до того, як він перетвориться на кризу. Цей підхід не лише скорочує витрати. Він позиціонує вас як лідера — партнера, якому клієнти довіряють зберігати їх у безпеці та на крок попереду.





Check Point пропонує 4-крокову стратегію зменшення ризиків, яка допоможе MSP запобігати більшій кількості загроз, ефективніше захищати клієнтів, оптимізувати операції та прибутково розвивати послуги безпеки.





Крок 1: Дізнайтеся, що під загрозою — Повна видимість активів

Ви не можете захистити те, чого не бачите. Треба почати з ідентифікації публічно доступних активів ваших клієнтів — хмарних робочих навантажень, веб-застосунків, API та іншої інфраструктури, підключеної до Інтернету. Згідно зі звітом Verizon DBIR за 2024 рік, 80% витоків даних починаються з незахищеного активу.





Інструменти Check Point External Risk Management допомагають сервіс-провайдерам швидко виявляти експозиції з високим ризиком. Це дозволяє проактивно керувати клієнтами, щоб закрити вразливості, перш ніж їх знайдуть зловмисники.





Крок 2: Зменшіть експозицію — Захистіть користувачів та доступ

Після того, як експозиції визначені, мінімізуйте їх. Все, що не повинно бути в мережі, має бути приховано від зловмисників.





За допомогою Check Point SASE та архітектури нульової довіри (zero trust) можна забезпечити безпеку віддалених користувачів та філій без зайвої складності. А також застосовувати доступ до конфіденційних систем на основі ідентифікації.





Результат? Менша поверхня атаки, менше інцидентів та знижені витрати на обслуговування. Ви також можете пропонувати зменшення поверхні атаки як керовану послугу, збільшуючи постійний дохід.





Крок 3: Зупиняйте більше загроз за допомогою АІ-захисту

Деякі активи завжди мають бути доступними — як-от електронна пошта, веб-застосунки та кінцеві точки. Це важливі частини бізнесу, але вони також є основними цілями для зловмисників. Надійне запобігання є критично важливим.





Запобігання загрозам на базі АІ забезпечує високі показники виявлення, одночасно зменшуючи кількість хибних спрацьовувань. Це допомагає витрачати менше часу на розслідування нешкідливих сповіщень, забезпечувати ефективніший захист клієнтів та зменшувати операційне навантаження на свої команди. Навіть 1% покращення точності виявлення може допомогти уникнути необхідності додаткового персоналу.





Крок 4: Зосередьтеся на головному — Розумна відповідь на загрози

Коли запобігання є сильним, а експозиція мінімізована, менше сповіщень вимагають людської уваги. Можливості спільного керування виявленням та реагуванням дозволяють зосереджуватися лише на значущих сповіщеннях, швидше та точніше реагувати, а також надавати кращі результати з меншими ресурсами. Це створює розумнішу та більш масштабовану модель надання керованої безпеки.





Цей багатошаровий, проактивний підхід до зменшення ризиків не просто покращує безпеку — він дає конкурентну перевагу.





Команди, які запобігають інцидентам до того, як вони стаються, не просто захищають клієнтів — вони перевершують конкурентів. Вони знижують операційні витрати, підвищують ефективність та збільшують маржу. З меншою кількістю хибних спрацьовувань та розумнішою системою запобігання витрачається менше часу на ручні розслідування і більше часу на надання високоцінних послуг.

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