ADATA SE920 - зовнішній SSD з інтерфейсом USB4

1 ноября 2023 г., 14:25

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Компанія ADATA оголосила про випуск свого першого зовнішнього SSD-накопичувача SE920 з інтерфейсом USB4, що підтримує інтерфейси Thunderbolt 3 і 4 і зворотно сумісний з USB 3.2 та USB 2.0. Для новинки заявлена продуктивність до 3800 МБ/с. Крім того, модель оснащена інтерфейсом Type-C, що дає змогу легко передавати великі мультимедійні файли між пристроями або швидко експортувати відео, зняте на мобільні телефони. Зовнішній твердотілий накопичувач SE920 має запатентований підпружинений корпус і вбудований вентилятор, що забезпечує споживачам максимальну високошвидкісну продуктивність.



Нагадаємо, що USB4 підтримує швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с, однак високі швидкості неминуче призводять до підвищення температури, що може стати проблемою для користувачів. У зовнішньому SSD SE920 USB4 застосовано фірмову запатентовану конструкцію активного розсіювання і вбудований мікровентилятор. Під час натискання на телескопічний корпус вентилятор активується і висуває шасі, збільшуючи внутрішній простір для циркуляції повітря і швидкого відведення тепла. Порівняно з безвентиляторними продуктами з аналогічними характеристиками цей запатентований механізм дає змогу знизити температуру на 10% і підтримувати стабільне передавання даних. Досить натиснути на корпус ще раз, щоб прибрати шасі.



Для моделі SE920 заявлені швидкості читання/запису 3800/3700 МБ/с, тому вона здатна передати відеофайл високої чіткості 4K на 10 ГБ приблизно за 3 секунди. Пристрій підключається до різних операційних систем і платформ, таких як Android, Mac OS і Windows. SE920 також сумісний з ігровими приставками та дає змогу значно розширити ігрові бібліотеки гравців. Ігри завантажуються набагато швидше порівняно з традиційними жорсткими дисками, забезпечуючи плавну та безперебійну роботу в режимі AAA. Ефективність передавання даних, практичність і тепловідвідна конструкція SE920 були оцінені дизайнерськими преміями, включно з такими міжнародними нагородами, як Red Dot Design Award 2022, CES Innovation Awards 2023 і Taiwan Excellence Award 2023.



На додаток до флагманського зовнішнього твердотілого накопичувача SE920 USB4 компанія ADATA випустила зовнішні твердотілі накопичувачі SD620 і SC610, спеціально розроблені для унікальної демографічної аудиторії. Модель SD620 має потужний, шикарний і спортивний вигляд і випускається в чорному, синьому і червоному кольорах. Він має стійкість до падінь і ударів з висоти 1,22 м за стандартом MIL-STD, швидкість передачі даних до 520 МБ/с. Крім того, SC610 має надлегку і портативну конструкцію, що імітує формфактор флеш-накопичувача з характеристиками зовнішнього SSD. У ньому використовується висувний безковпачковий роз'єм, який не потребує кабелю для передачі даних. Для SC610 заявлена швидкість передачі даних до 550/500 МБ/с для читання/запису, що в п'ять разів вище, ніж у звичайних флеш-накопичувачів.



Зазначається, що зовнішні SSD-накопичувачі SE920, SD620 і SC610 вже надійшли в продаж по глобальних каналах.

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