Тайваньским чипмейкерам может не хватить воды?

25 февраля 2021 г., 15:25

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Как сообщает Reuters, тайваньские производители микросхем закупают воду в цистернах для некоторых из своих предприятий, поскольку в стране усиливаются ограничения на водоснабжение из-за засухи.



В ближайшие дни, как объявлено, начнется работа по дальнейшему сокращению подачи воды для заводов в центральных и южных городах, где расположены крупные научные парки.



Уровень воды в нескольких водохранилищах в центральном и южном регионе острова составляет менее 20% после месяцев скудных дождей. Во вторник министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа заявил: «Мы надеемся, что компании смогут сократить потребление воды на 7–11%».



По мнению наблюдателей сложившаяся ситуация может усугубить кризис поставок микросхем, особенно для мировой автомобильной промышленности.



В целом необходимо отметить, что сегодня Тайвань, ключевой центр в глобальной цепочке поставок полупроводников для индустрии, и особенно для таких гигантов, как Apple.



Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, на этой неделе начала заказывать доставку воды автоцистернами для снабжения некоторых своих предприятий. Представители гиганта индустрии, что пока не ощущают влияния сложившейся ситуации на производство.



Компании Vanguard International Semiconductor и United Microelectronics Corp также подписали контракты с поставщиками воды и заявили, что это не повлияло на производство.



Тайваньские технологические компании давно жаловались на постоянную нехватку воды, которая обострилась после того, как фабрики нарастили производство после начала китайско-американского торгового противостояния.

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