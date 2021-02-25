Google запустила «режим автопилота» для Kubernetes Engine

25 февраля 2021 г., 16:35

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Для клиентов, желающих избежать проблем, связанных с управлением инфраструктурой, компания Google ввела дополнительную автоматизацию в свою популярную облачную службу контейнерной оркестровки, Google Kubernetes Engine (GKE).

Платформа GKE используется для создания и крупномасштабного развёртывания, выполняя для этого запуск новых контейнеров, контейнерных модулей, сервисов и балансировщиков нагрузки. Она также позволяет изменять размер контейнеров, обновлять и отлаживать их в случае каких-либо проблем и обеспечивает необходимые функции безопасности.

Менеджер по продукции GKE Group Дрю Брэдсток (Drew Bradstock) сообщил в блоге, что теперь, с новым режимом Autopilot, пользователи получают возможность выбрать полностью управляемую версию GKE.

Одним из основных преимуществ GKE Autopilot является то, что инфраструктура кластера Kubernetes предоставляется в этом режиме автоматически в соответствии со потребностями рабочей нагрузки. Вместо того, чтобы самостоятельно настраивать кластеры, пользователи могут выбирать из нескольких «проверенных и надежных передовых практик», которые оптимизированы для практического применения.

Кроме того, GKE Autopilot улучшает защиту, блокируя отдельные узлы, уменьшая размер поверхности атаки каждого кластера и сводя к минимуму ошибки конфигурации.

Упрощается и ценообразование. С заказчиков взимается посекундная плата только за потребляемые ресурсы виртуальных процессоров, памяти и накопителей.

Для тех пользователей, которым требуется особая конфигурация кластеров Kubernetes или которые предпочитают выделять и администрировать инфраструктуру узлов кластера самостоятельно, наилучшим выбором, по словам Брэдстока, остаётся стандартный режим GKE.

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