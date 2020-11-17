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Доход Hikvision за квартал достиг 2,71 млрд долл.

17 ноября 2020 г., 15:45

Доход Hikvision за квартал достиг 2,71 млрд долл.

Компания Hikvision, поставщик IoT-решений с ключевой специализацией в сфере видеотехнологий, опубликовала финансовый отчет за III квартал 2020 г.

За указанный квартал выручка компании Hikvision составила 17,75 млрд юаней (2,71 млрд долл.), как отмечается, это на 11,53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль увеличилась до 3,81 млрд юаней (580 млн долл.), прирост по этому показателю составил 0,12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.

За 9 месяцев 2020 г. совокупный доход компании Hikvision составил 42,02 млрд юаней (6,41 млрд долл.) с ростом на 5,48% по сравнению прошлым годом.

В компании подчеркнули, что несмотря на сложные социально-экономические условия на мировом рынке, компания Hikvision демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. В ближайших планах вендора – дальнейшая оптимизация деятельности компании, систематическое внедрение инноваций как в выпускаемую продукцию, так и в бизнес-процессы, а также развитие эффективного сотрудничества с партнерами в целью обеспечения устойчивого развития.

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