QNAP выпустила маршрутизатор SD-WAN с поддержкой Wi-Fi 6 и двумя портами 10GbE

17 ноября 2020 г., 15:09

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QNAP Systems (QNAP), объявила о выпуске QHora-301W, маршрутизатора программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) с поддержкой Wi-Fi 6 и двумя портами 10GbE. Этот роутер нового поколения предоставляет гибкую, надёжную и высокоэффективную структуру сети для удалённой работы и многосайтового бизнеса.



Наличие четырехъядерного процессора Qualcomm IPQ8072A с рабочей частотой 2,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, позволяет QHora-301W обеспечивать высокопроизводительную беспроводную передачу Wi-Fi 6 (802.11ax) в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Восемь скрытых антенн и технология MU-MIMO расширяют покрытие сигналов Wi-Fi, увеличивают скорость передачи до 3600 Мб/с и позволяют одновременно подключать больше клиентов Wi-Fi.



Четыре гигабитных и два порта 10GbE предоставляют возможность гибкого конфигурирования WAN/LAN для оптимизированного развертывания сети, достижения высокого быстродействия локальной сети, наилучшей межсайтовой передачи файлов и создания многосайтовой VPN с автоматическими mesh-соединениями. Реализованная с помощью QuWAN (технология SD-WAN от QNAP) топология взаимосвязанных Mesh VPN обеспечивает надежную сетевую инфраструктуру для цифровой передачи, приоритетной полосы пропускания сети (с 1-го кв. 2021 г.), автоматической защиты при отказе WAN и централизованного управления облаком.



QHora-301W улучшает безопасность доступа между корпоративной VPN и граничным подключением для удаленной работы. Используя Virtual AP (VAP), администраторы могут настроить до шести эксклюзивных групп сетевых идентификаторов (SSID) для разных отделов или служб приложений. Быстродействующее соединение Wi-Fi защищено шифрованием, подозрительные попытки подключения блокируются брандмауэрами, переадресацией портов и другими средствами контроля доступа. Для обеспечения безопасности передачи данных в сети VPN маршрутизатор предоставляет шифрование IPsec, Deep Packet Inspection, а с начала следующего года – также межсетевой экран L7.



QHora-301W в малошумном безвентиляторном исполнении уже доступен для заказов. Он рассчитан на применение в квартирах и офисах, где поможет пользователям в создании безопасной среды доступа к ответственным и конфиденциальным данным.

Ожидается, что QHora-301W будет доступен на украинском рынке в конце ноября, устройство будет предлагаться с 2-х летней гарантией и рекомендованная его цена составит 10,999 грн.

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