Выпущены смарт-часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2

17 ноября 2020 г., 16:38

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Компания Amazfit представила две модели смарт-часов.



Как отмечается, Amazfit GTR 2, выпускаемые в корпусе из нержавеющей стали или алюминиевого сплава черного цвета, имеют классический вид: круглый дисплей типа AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) диаметром 1,39 дюйма с изогнутым 3D-стеклом, обеспечивающим высокую прозрачность и читабельность. Часы Amazfit GTS 2 имеют прямоугольный экран AMOLED диагональю 1,65 дюйма и выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава полуночно-черного, золотисто-песочного или серо-урбанистического цвета с ремешком в тон.



Оба часовых экрана выполнены из химически закаленного стекла 3D Corning Gorilla с защитным оптическим покрытием на основе алмазоподобного углерода (oDLC) и покрытием, не оставляющим отпечатков пальцев, что делает экран исключительно прочным, более устойчивым к механическим повреждениям и незагрязняющимся. Благодаря полноповоротному экрану часы одинаково удобно носить как на левой, так и на правой руке.



Смарт-часы моделей Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 обеспечивают высокоточный мониторинг частоты сердечных сокращений. Благодаря оснащению оптическим датчиком фотоплетизмограммы BioTracker 2 PPG, круглосуточно отслеживающим частоту сердечных сокращений, они обеспечивают контроль пульса в состоянии покоя и зон частоты сердечных сокращений, а также подают предупредительные сигналы о выходе показателей за пределы нормы, что позволяет лучше понимать состояние сердца.



Датчик BioTracker 2 PPG также поддерживает систему OxygenBeats для оценки насыщения крови кислородом. Если при долгосрочной умственной работе или физической активности (например, участии в марафоне или занятии высокоинтенсивными видами спорта на открытом воздухе) возникает ощущение дискомфорта, то можно измерить текущий уровень кислородной сатурации крови, позволяющий быстро оценивать физическое состояние, чтобы держать самочувствие под контролем.



Контроль качества сна обеспечивает оптимальную производительность, а смарт-часы Amazfit позволяют наблюдать за течением сна и облегчают понимание режима сна в целом и принятие мер для улучшения его качества. После синхронизации с приложением можно больше узнать о том, сколько времени занимают фазы легкого и глубокого сна, включая фазу сна с быстрым движением глаз (быстрого сна), и даже короткий дневной сон.



Обе модели смарт-часов оснащены инновационной системой оценки самочувствия PAI, которая преобразует данные о частоте сердечных сокращений, отслеживаемые параметры физической деятельности и другие данные о состоянии здоровья в персональный индекс активности (PAI), который позволяет моментально оценить физическое самочувствие.



Обе модели часов серии Amazfit GT 2 имеют функцию стресс-мониторинга, помогающую балансировать уровни стресса.



Для поддержания здоровья необходимо сохранять активность, поэтому в устройствах Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 предусмотрено 12 популярных спортивных режимов, которые легко активируются в момент начала тренировки. Во время тренировок устройства записывают в память расстояние, скорость, изменения частоты сердечных сокращений, затраченные калории и другие данные о физической активности.



Часы серии Amazfit GT 2 имеют около 3 ГБ локальной музыкальной памяти, позволяя прослушивать музыку без телефона. Вибрация обеспечивает тактильный отклик (с регулируемой интенсивностью) при поступлении входящих вызовов или сообщений.



При снятии часов с руки функция распознавания рабочего положения блокирует часы для защиты конфиденциальности данных владельца, а для повышения уровня безопасности можно дополнительно установить пароль.



Благодаря встроенному микрофону и динамику эти смарт-часы позволяют принимать телефонные вызовы через модуль Bluetooth.



Часы серии GT 2 снабжены функцией голосового управления. Встроенный цифровой помощник Amazon Alexa позволяет задавать вопросы, выполнять поиск информации, переводить материалы, создавать списки покупок, устанавливать предупредительные сигналы, таймеры и напоминания, узнавать погоду, управлять устройствами в составе "умного дома" и многое другое. Часы моделей Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 позволяют "разговаривать" с собой, а виртуальный помощник Alexa отвечает на голосовые команды пользователя текстовыми сообщениями на экране.



Помощник Alexa располагается в облаке, поэтому он постоянно совершенствуется, расширяя возможности вашего устройства.



Функция голосового управления в автономном режиме также позволяет выполнять голосовые операции с часами даже без доступа к Интернету, в том числе включение спортивных режимов, контроль частоты сердечных сокращений и пр.



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