Доход Apple за квартал впервые превысил 100 млрд долл.

28 января 2021 г., 9:25

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Компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года, который закончился у нее 26 декабря 2020 года.



Доход компании за квартал составил 111,4 млрд долл., что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекорд за всю историю компании, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 1,68 доллара, увеличившись на 35%. Международные продажи составили 64% от квартального дохода.



Аналитики ожидали соответственно 103,12 млрд долл. и 1,42 долл на акцию.



«Для Apple этот квартал был бы невозможен без неустанной работы с новаторскими подходами каждого члена команды Apple по всему миру, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Мы рады, что покупатели с энтузиазмом приняли непревзойденную линейку наших передовых продуктов, которые мы доставили в этот исторический праздничный сезон. Мы также сосредоточены на помощи сообществам, частью которых мы являемся, прилагая усилия с запуском таких программ, как наша Инициатива расового равенства и справедливости, а также нашего многолетнего обязательства инвестировать 350 миллиардов долларов на всей территории Соединенных Штатов».



«Показатели нашего бизнеса за первый квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Эти результаты помогли нам обеспечить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. Мы также вернули акционерам более 30 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».



Из все выручки 95,678 млрд долл. пришлось на продажу продуктов, тогда как в прошлом году за тот же период было 79,104 млрд долл. Для сервисов показатель был 15,761 млрд долл. против 12,715 млрд долл.



Что касается распределения дохода по разным категориям продуктов. Продажи iPhone продолжают доминировать, эти устройства принесли Apple за прошедший квартал 65,597 млрд долл. (год назаж было 55,957 млрд долл.). Компьютеры Mac соответственно 8,675 млрд долл. (7,160 млрд долл.), iPad - 8,435 млрд долл. (5,977 млрд долл.), категория Wearables, Home and Accessories - 12,971 млрд долл. (10,010 млрд долл.).



По регионам — почти половину дохода приносят Северные и Южная Америки -

46,310 млрд долл. (год назад 41,367 млрд долл.). На долю Европы приходится 27,306 млрд долл. (23,273 млрд долл.), у Китая — 21,313 (тут продажи за год заметно выросли с 13,578 млрд долл.), у Японии — 8,285 млрд долл. (6,223 млрд долл.), ну а остальная Азия принесля 8,225 млрд долл. (7,378 млрд долл.).



Квартальные траты на исследования и разработки выросли за год с 4,451 млрд долл. до 5,163 млрд долл.



Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,205 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 11 февраля 2021 года действующим акционерам.

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