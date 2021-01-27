Microsoft за квартал получила рекордные выручку и прибыль - 43,1 млрд и 15,46 млрд долл.

27 января 2021 г., 17:05

Компания Microsoft представила результаты за второй финансовый квартал.



Как сообщается, выручка в годовом сопоставлении выросла на 17% - с 36,9 млрд долл. до 43,1 млрд долл. против.



Чистая прибыль поднялась на 33% - год назад за тот же период была 11,649 млрд долл, теперь -15,463 млрд долл.



Биржевые аналитики ожидали показатели заметно меньшего значения.



Оборот подразделения Intelligent Cloud достиг 14,6 млрд долл, увеличившись на 23%.



Направление Productivity and Business Processes показало рост на 13% - до 13,35 млрд долл.



Подразделение More Personal Computing принесло 13,47 млрд долл., что на 14% больше, чем год назад.



За отчетный период компания выплатила акционерам 10 млрд долл.



На нынешний квартал Microsoft прогнозирует выручку на уровне 40,35-41,25 млрд долл.

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