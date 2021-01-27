 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1250)

17.01 - 24.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Microsoft за квартал получила рекордные выручку и прибыль - 43,1 млрд и 15,46 млрд долл.

27 января 2021 г., 17:05

Microsoft за квартал получила рекордные выручку и прибыль - 43,1 млрд и 15,46 млрд долл.

Компания Microsoft представила результаты за второй финансовый квартал.

Как сообщается, выручка в годовом сопоставлении выросла на 17% - с 36,9 млрд долл. до 43,1 млрд долл. против.

Чистая прибыль поднялась на 33% - год назад за тот же период была 11,649 млрд долл, теперь -15,463 млрд долл.

Биржевые аналитики ожидали показатели заметно меньшего значения.

Оборот подразделения Intelligent Cloud достиг 14,6 млрд долл, увеличившись на 23%.

Направление Productivity and Business Processes показало рост на 13% - до 13,35 млрд долл.

Подразделение More Personal Computing принесло 13,47 млрд долл., что на 14% больше, чем год назад.

За отчетный период компания выплатила акционерам 10 млрд долл.

На нынешний квартал Microsoft прогнозирует выручку на уровне 40,35-41,25 млрд долл.

Знаковий кейс: найбільша стрімінгова платформа України модернізує мережу обладнанням ARISTA

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  