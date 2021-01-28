Intel представила новые инициативы и технологии для беспилотного вождения автомобилей

28 января 2021 г., 10:15

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Работа новой сенсорной системы, которая значительно эффективнее чем возможности человека-водителя, обеспечивается технологией картографирования Road Experience Management (REM), основанной на правилах безопасного вождения с повышенной ответственностью (Responsibility-Sensitive Safety, RSS), а также двумя независимыми, полностью резервированными подсистемами, использующими видеокамеру, радар и лидар.



Решение, которое предлагает Mobileye, состоит из недорогой камеры, используемой как основной «орган чувств», и второй, полностью резервированной, системы сенсоров. Эффективность подобного устройства «распознавания образов», по оценке компании как минимум, втрое выше, чем у человека. Используя концепцию True Redundancy, компания Mobileye способна обеспечить необходимый уровень эффективности намного быстрее и дешевле по сравнению с прежними решениями.



Радиолокационная технология формирования изображений Mobileye использует 2304 канала, ее динамический диапазон составляет 100 дБ, а уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны (side lobe level) — 40 дБн. Программируемый радар Mobileye использует цифровую обработку сигналов, мультикадровое слежение и различные режимы сканирования, что позволяет обрабатывать большие объемы измерений.



Фабрика Intel, специализирующаяся на кремниевой фотонике, сможет разместить активные и пассивные элементы лазера на кремниевом кристалле.



«Подобное устройство еще называют фотонной интегральной схемой (Photonic Integrated Circuit, PIC). Она имеет 184 вертикальных линии, с которых затем сигналы передаются через оптический канал. «Это радикально меняет всю картину», — отметил Амнон Шашуа (Amnon Shashua), президент и генеральный директор Mobileye, представляя новый лидар, начало массового производство которого ожидается уже в 2025 году. Фабрики, способные производить подобные чипы — пока очень редкое явление. Так что это дает Intel значительное преимущество в области производства лидаров такого типа».



Краудсорсинговая технология картографирования Mobileye работает следующим образом. Ежедневно по всему миру на электронные карты наносится почти 8 млн. километров автотрасс, всего на сегодняшний день обработано уже почти 1 млрд километров. Главное отличие применяемого процесса картографирования — особое внимание к ключевым деталям дорожной обстановки (знакам, перекресткам, светофорам и т. д.), имеющим решающее значение для способности «автопилота» воспринимать и анализировать окружающую обстановку. Mobileye использует в процессе картографирования собственную технологию, которой оборудованы почти 1 млн автомобилей, использующих систему помощи водителю (ADAS). В дальнейшем это позволит сделать повсеместное использование беспилотных автомобилей безопасным.



Для расширения возможностей автоматического картографирования, Mobileye начнет испытания беспилотных автомобилей в четырех новых странах. Однако, компания не будет отправлять туда команды своих специалистов — вместо этого тестовые автомобили передадут местным инженерам из групп поддержки клиентов Mobileye. После соответствующего обучения — для обеспечения должной безопасности вождения — они смогут выехать на дороги. Подобный подход уже использовался в 2020 году в Мюнхене и Детройте. Тогда беспилотные автомобили самостоятельно выехали на дороги уже через несколько дней после начала обучения.

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