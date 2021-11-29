Clearlake Capital выкупила Quest Software за 5,4 млрд долл. у Francisco Partners

29 ноября 2021 г., 16:32

Частная инвестиционная компания Clearlake Capital заключила сделку о выкупе Quest Software у Francisco Partners, оценив ее в 5,4 млрд долл., включая долги, сообщает The Wall Street Journal.



Ранее Quest входила в состав софтверного подразделения Dell, которое компания продала в 2016 году, чтобы сосредоточиться на технологическом портфеле и укрепить свой финансовый баланс после приобретения EMC за 67 млрд долл.



Quest предоставляет различные решения от управления БД до защиты данных.



В отчете WSJ добавлено, что Clearlake выплатила за Quest 10,9-кратное значение ее прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за последние 12 месяцев.

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