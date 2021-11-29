 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 46 (1290)

21.11 - 28.11

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Clearlake Capital выкупила Quest Software за 5,4 млрд долл. у Francisco Partners

29 ноября 2021 г., 16:32

Clearlake Capital выкупила Quest Software за 5,4 млрд долл. у Francisco Partners

Частная инвестиционная компания Clearlake Capital заключила сделку о выкупе Quest Software у Francisco Partners, оценив ее в 5,4 млрд долл., включая долги, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Quest входила в состав софтверного подразделения Dell, которое компания продала в 2016 году, чтобы сосредоточиться на технологическом портфеле и укрепить свой финансовый баланс после приобретения EMC за 67 млрд долл.

Quest предоставляет различные решения от управления БД до защиты данных.

В отчете WSJ добавлено, что Clearlake выплатила за Quest 10,9-кратное значение ее прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за последние 12 месяцев.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  