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В ЕС развернулась кампания за удаление из Windows сервисов Microsoft

29 ноября 2021 г., 15:15
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В ЕС развернулась кампания за удаление из Windows сервисов Microsoft

Коалиция компаний и групп Европейского Союза во главе с Nextcloud обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на корпорацию Microsoft.

Так называемая «Коалиция за игру на равных условиях» (Coalition for a Level Playing Field) утверждает, что Microsoft ведет антиконкурентную политику тем, что объединяет свои сервисы с Windows 10 и 11.

«Microsoft все глубже и глубже интегрирует (пакет сервисов) 365 в свой портфель услуг и программного обеспечения, включая Windows, – гласит заявление коалиции, обнародованное 26 ноября. – Это делает практически невозможным конкурировать с их сервисами SaaS». Особо упоминаются OneDrive и Teams, по умолчанию входящие в состав Windows 11.

Обвинение также проводит очевидную параллель с развёрнутой в конце 1990-х знаменитой кампанией за удаление из состава Windows браузера Internet Explorer.

Хотя жалоба адресована Microsoft, коалиция не оставила без внимания и других техногигантов: «В более широком контексте можно видеть, что за последние годы Microsoft, Google и Amazon увеличили свою долю на рынке до 66% от общего европейского рынка, а (доля) местных поставщиков ужалась с 26% до 16%. На таком поведении основан наблюдаемый рост технологических гигантов и оно должно быть остановлено».

«Такое поведение вредно для потребителя, рынка и, конечно же, для местного бизнеса в ЕС, – заявил главный исполнительный директор Nextcloud Франк Карличек (Frank Karlitschek). – Вместе с другими членами коалиции мы просим антимонопольные органы в Европе обеспечить равные условия игры, которые предоставят клиентам свободу выбора и дадут конкуренции справедливые шансы».

Коалиция, в которую наряду с Nextcloud входят 27 других компаний и групп, в том числе LibreOffice, Document Foundation и Free Software Foundation Europe, предъявляет к ЕС два основных требования. Они состоят в том, чтобы, обязать Microsoft, во-первых, убрать преграды в виде предустановки или насаждения своих сервисов, для выравнивания условий игры, а во-вторых, использовать открытые стандарты и функциональную совместимость, что обеспечивало бы лёгкую миграцию.

Помимо Европейской комиссии, аналогичную жалобу  против Microsoft в связи с антиконкурентным поведением,  Nextcloud уже подала в немецкие антимонопольные органы и планирует подать во Франции.

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