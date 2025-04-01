Чи випустить AMD споживчий ARM-чип?

1 апреля 2025 г., 16:35

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З'явилася нова інформація про APU «Sound Wave» від AMD, яка стверджує, що чип буде орієнтований на машинне навчання, з «поліпшеними обчислювачами RDNA 3.5».

Цю інформацію опублікував блогер Moore's Law is Dead у своєму відеоролику на YouTube, де він наводить довгий список оновлених специфікацій, датованих «кінцем березня 2025 року». Примітно, що вперше чутки про цей APU з'явилися в березні 2024 року. Тоді стверджували, що процесор Sound Wave від AMD буде являти собою мобільний чипсет Zen 6. Однак тепер MILD вважає, що цей APU базуватиметься на архітектурі Arm, аналогічно лінійці Snapdragon X від Qualcomm.



Стверджується, що APU Sound Wave від AMD буде побудований на 3-нм техпроцесі TSMC та орієнтований на тепловий пакет 5-10 Вт, а до його складу ввійдуть два продуктивні ядра, чотири ефективні ядра (всього шість) і 4 МБ L3-кешу. Крім того, чип отримає чотири ядра RDNA 3.5 з «поліпшеною ML-продуктивністю», які неофіційно дістали назву «RDNA 3.5+», щоб позначити відмінність від поточних обчислювачів RDNA 3.5, доступних у чипах.

Судячи з усього, основна увага приділяється можливостям обчислень з використанням штучного інтелекту, про що свідчить передбачуваний «движок 4-го покоління AI Engine» з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X-9600, призначений, як стверджується, для систем «Standard».

Цікавим моментом для APU Sound Wave є те, що він нібито буде оснащений 16 МБ кешу Memory Access at Last Level (MALL) (відомого користувачам AMD як Infinity Cache), що незвично для 5-10 Вт APU.

Зазначається, що рушій штучного інтелекту, CPU і GPU працюватимуть на одному контролері, тому додаткова пропускна здатність 16 МБ Infinity Cache, розподілена між ними, може виявитися корисною навіть на такому чипі.

Крім того, обчислювачі RDNA 3.5+ можуть стати важливим фактором у робочих AI-навантаженнях, залежно від того, наскільки вони дійсно оптимізовані для машинного навчання. Слід мати на увазі, що заявлена дата виходу APU Sound Wave - 2026 рік, тому навряд чи найближчим часом буде представлена офіційна інформація від AMD. І тепер залишається лише гадати, чи буде це оптимізований APU на базі Arm, чи чип, який покладе початок Zen 6, як передбачалося раніше.

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