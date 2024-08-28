Forcepoint GenAI Security знижує ризики витоку критичних даних на платформах генеративного ШІ

28 августа 2024 г., 16:35

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Forcepoint пропонує комплексне рішення GenAI Security, що забезпечує прозорість, контроль і захист даних на основі ризиків на платформах генеративного ШІ, включаючи інтеграцію з OpenAI’s ChatGPT Enterprise Compliance API, повідомляє Oberig IT, дистрибутор рішень у сфері кібербезпеки.

Нове рішення дозволяє підприємствам та державним установам безпечно використовувати інновації GenAI, прискорюючи трансформацію ШІ, та зберігаючи при цьому суворі стандарти безпеки даних та відповідності вимогам. Рішення об’єднує Forcepoint ONE Security Service Edge (SSE), хмарну платформу для контролю доступу та контенту в додатках AI та інших веб-сайтах, Forcepoint ONE Data Security та Forcepoint Data Security Posture Management (DSPM).

Forcepoint GenAI Security може аналізувати запити користувачів на платформах штучного інтелекту, щоб виявляти та пом’якшувати потенційні порушення, надаючи оцінки ризику на основі конфіденційності інформації та забезпечуючи відповідність нормативним вимогам.

Forcepoint пропонує докладну карту потоку даних та поведінки користувачів для покращення відстеження активності та дотримання географічних обмежень. Такий запобіжний підхід допомагає організаціям запобігти витоку даних та спростити дотримання вимог у світі, керованому штучним інтелектом.

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