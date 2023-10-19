19 октября 2023 г., 17:45

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У Нью-Йорку триває третій тиждень процесу над Семом Бенкманом-Фрідом, засновником сервісу обміну криптовалют FTX, який звинувачується за семи пунктами, включаючи шахрайство з банківськими переказами та змову з метою відмивання грошей. За всіма пунктами Сем відмовився визнати свою провину.

Як зазначають спостерігачі – колишні прокурори, опитані Washington Post, – поки що обвинуваченню вдається навіть більше, ніж очікувалося – воно успішно малює портрет безпринципного криптодіяча, який побудував схему безконтрольного використання грошей клієнтів для фінансування особистих витрат та ризикованих інвестицій. Вінцем стали свідчення колишнього директора інвестиційної компанії Alameda Research Керолайн Еллісон, яка описала, як Сем обґрунтовував необхідність обманювати інвесторів та фальсифікувати звітність і давав вказівки продовжувати перераховувати гроші, навіть коли стали очевидними фінансові проблеми в обох компаній.

Захисту поки що не вдалося дискредитувати когось із важливих свідків звинувачення, хоча йому ще належить представити своїх свідків. Крім того, низка процесуальних рішень, вже винесених суддею, свідчать про те, що частина аргументів захисту вже не зможуть бути представлені.

До речі, буквально кілька тижнів тому вийшла чергова книга Майкла Льюїса, автора «Покеру брехунів», «Ігри на пониження» та інших фінансових документальних трилерів, і вона присвячена саме Сему Бенкману-Фріду. Книжка невелика, тож я відклав її собі для читання.

Безпринципний криптодіяч?

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