AMD Instinct MI300 – перший у світі інтегрований гібридний процесор для ЦОД

6 января 2023 г., 15:45

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У своїй ключовій доповіді на виставці CES 2023 голова компанії AMD докторка Ліза Су підкреслила важливу роль високопродуктивних та адаптивних обчислень для створення продуктів, покликаних допомогти подолати найскладніші світові виклики. Вона анонсувала низку мобільних і настільних продуктів, які надають творцям і спеціалістам доступ до продуктивних рішень AMD. Серед них, у першу чергу, маємо відмітити AMD Instinct MI300. Це перший у світі інтегрований гібридний процесор для центрів обробки даних, призначений для енергоефективного навчання ШІ та виконання робочих навантажень під час високопродуктивних обчислень. Прискорювачі MI300 використовують 3D-конструкцію мікросхем, що поєднує графічний процесор AMD CDNA 3, CPU Zen 4 і чиплети HBM.



Також було представлено процесори AMD Ryzen 7045HX серії для мобільних пристроїв. Вони оснащені 16 ядрами Zen 4 та 32 потоками й побудовані на базі 5-нм техпроцесу, забезпечуючи комбінацію більшості потоків обробки для наявних мобільних процесорів, а також підтримують провідну пам'ять DDR5.



Анонсовано також процесори AMD Ryzen 7040 серії для мобільних пристроїв, які оснащені 8 ядрами Zen 4, графічною архітектурою AMD RDNA 3 і забезпечують провідну продуктивність для ультратонких ноутбуків, а також найтонших і найлегших мобільних систем.



AMD також представляє ШІ-технологію Ryzen у межах анонсу нових мобільних процесорів Ryzen 7040 серії. Це перше апаратне забезпечення на базі штучного інтелекту у X86-процесорі, що надає ноутбукам доступ до адаптивної ШІ-архітектури AMD XDNA і гарантує більше продуктивності для роботи зі ШІ у реальному часі.



Нова відеокарта AMD Radeon RX 7000 серії для ноутбуків побудована на передовій архітектурі AMD RDNA 3 для забезпечення виняткової ефективності в іграх 1080p з ультраналаштуваннями та провідними програмами створення контенту в лінійках преміальних ноутбуків нового покоління.



Декілька провідних виробників, таких як Alienware, ASUS, Emdoor, IP3, оголосили про свої плани випуску ноутбуків на платформі AMD Advantage Edition, починаючи з першої половини 2023 року. AMD Advantage інкорпорує нову відеокарту AMD Radeon RX 7000 серії та процесори AMD Ryzen 7000 серії. До того ж нова технологія AMD SmartShift RSR, вихід якої очікується у першій половині 2023 року, інтелектуально розподіляє потреби в рендерингу, масштабуванні та виведенні між ресурсами APU та GPU, щоб забезпечити максимальну продуктивність.



Нові рішення для настільних ПК – процесори AMD Ryzen 7000 X3D серії. AMD робить ще доступнішою свою технологію 3D V-Cache, додаючи до Ryzen 7000 серії три нові процесори X3D, що мають до 144 МБ кеш-пам'яті та підтримують до 16 ядер і 32 потоки. Технологія 3D V-Cache для нових процесорів Ryzen 7000 серії — це ефективність без жодних компромісів.



Вийшли також процесори AMD Ryzen 7000 серії потужністю 65 Вт для настільних ПК. Нова лінійка процесорів Ryzen 7000, побудована на архітектурі Zen 4 та з TDP 65 Вт, оптимізована для більшої ефективності.



Відбулась також презентація ШІ-акселератора AMD Alveo V70. AMD представила найбільш енергоефективний у світі прискорювач ШІ для відеоаналітики Alveo V70. Новий високопродуктивний енергоефективний прискорювач висновків ШІ для центрів обробки даних і хмарних розгортань заснований на AMD XDNA з архітектурою AI Engine. Alveo V70 розширює можливості ШІ від периферії до хмари та забезпечує найліпшу в галузі ефективність обчислень для найбільш ресурсомістких робочих навантажень.

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