Lenovo YOGA Book 9i — повнорозмірний OLED-ноутбук з двома екранами

6 января 2023 г., 14:35

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Компанія Lenovo у рамках участі у виставці CES 2023 анонсувала YOGA Book 9i. За заявою виробника, це перший повнорозмірний OLED-ноутбук з двома екранами, що базується на платформі Intel Evo з процесором Intel Core i7-U15 13-го покоління. Він розроблений та спроєктований для забезпечення безперебійної роботи з широким спектром застосунків та програм, забезпечуючи швидкий відгук системи, тривалий час автономної роботи та можливості підключення.



Апаратна платформа новинки включає також 16 ГБ ОЗУ, PCle SSD Gen4 обсягом 512 ГБ або 1 TБ, та батарею на 80 Вт/год, що дозволяє працювати на одному заряджанні до 10 годин в режимі відтворення відео на двох екранах.



Розроблене компанією Lenovo у співпраці з Microsoft програмне забезпечення для YOGA Book 9i розширює можливості користувача в роботі, навчанні, трансляціях, творчості та простих іграх. Працюючи на Windows 11, програмне забезпечення охоплює функції "розумного" письма та читання, а також можливість ведення нотаток для тих, хто навчається вдома. Ця функція дозволяє користувачеві робити замітки на одному екрані, одночасно переглядаючи онлайн-клас на другому.



Коли приходить час відкинутися на спинку крісла і розслабитися, користувачі можуть дивитися фільм на одному екрані, одночасно досліджуючи цікаві довідкові факти про фільм на другому екрані. Завдяки двом 13,3-дюймовим OLED-дисплеям PureSight з роздільною здатністю 2,8K зі 100% точністю передачі кольору за стандартом DCI-P3 та підтримкою Dolby Vision HDR, користувачі будуть приємно вражені яскравими кольорами, чіткою контрастністю і деталізацією зображення. З просторовим звуком Dolby Atmos, аудіопанеллю, що обертається на 360 градусів, та динаміками Bowers & Wilkins користувачі зможуть насолодитися чудовими можливостями для розваг. Додатковою яскравою особливістю дизайну YOGA Book 9i є його колір Tidal Teal. Він також поставляється в екологічному пакуванні, що складається на 100% з переробленого паперу.

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