На рынке смартфонов определены бестселлеры третьего квартала

27 декабря 2019 г., 13:25

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Наиболее продаваемой моделью предыдущего квартала аналитики из Counterpoint Research признали iPhone XR. После старта продаж в сентябре 2018 г. эта модель Apple становилась бестселлером каждый квартал, начиная с финальной четверти 2018 г. В настоящее время за iPhone XR оказалось 3% рынка. Причем, высокий спрос удалось поддержать за счет снижения цен в Китае и на некоторых других емких рынках.

В Тор-10 вошли сразу три модели от Samsung, причем все — серии А, пришедшей на смену недорогой и востребованной серии J. Несмотря на отсутствие в рейтинге флагманских моделей Samsung, корейскому вендору и, в частности, серии А, удалось отвевать часть рыночной доли HONOR. В число лучших также вошли три модели серии А от ОРРО (А9, А5s, A5), а Huawei P30 замкнула первую десятку

Общие продажи десяти наиболее продаваемых смартфонов в третьем квартале выросли на 9% «YoY» и оставили за собой 17% мирового рынка смартфонов. Для сравнения, годом ранее за ними было 15% продаж. В то же время, общая выручка от продаж моделей из Тор-10 за год сократилась на 30%.

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