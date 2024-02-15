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Академія Google зібрала 17 стартапів, що створюють ШІ для кібербезпеки

15 февраля 2024 г., 17:35
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Війна, що триває в Україні, загострила проблеми кібербезпеки, пов'язані з дезінформацією. Саме тому українські засновники Андрій Кусий та Ксенія Ілюк створили LetsData – стартап, який надає компаніям та організаціям можливість виявлення та аналізу загроз у режимі реального часу для подолання цього виклику. З моменту запуску їхнє рішення на базі штучного інтелекту продемонструвало швидке зростання, вони розпочали діяльність у США, при цьому продовжуючи зосереджувати розробку технологій та продуктів в Європі.

Зараз вони є однією з 17 компаній, які приєдналися до другої когорти програми Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity. Ця група стартапів з дев'яти країн Європи та Північної Америки візьме участь у тримісячній програмі та отримає доступ до інструментів, партнерів та практик Google, щоб допомогти їм продовжувати масштабуватися – і зрештою зробити світ безпечнішим місцем.

Програма офіційно стартує 15 лютого в «Інженерному центрі безпеки Google» в Мюнхені. Протягом наступних трьох місяців кожен стартап працюватиме безпосередньо з експертами Google AI та кібербезпеки через персоналізовані майстер-класи та менторські сесії, щоб відповідально розвивати свій бізнес.

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