 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Угоду про співпрацю у межах ІТ-коаліції підписали 10 країн

16 февраля 2024 г., 8:25

Угоду про співпрацю у межах ІТ-коаліції підписали 10 країн

Держави-учасниці ІТ-коаліції підписали угоду про співпрацю. Учасниками стали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

Документ закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних шести років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури «Міністерства оборони та Сил оборони України».

Угода визначає принципи, процедури, ролі та відповідальність держав-учасниць щодо співпраці у межах ІТ-коаліції. Зокрема закріплює процеси ухвалення рішень та механізми процедур закупівлі.

Також документ забезпечує юридичне підґрунтя щодо здійснення фінансових внесків державами-учасницями коаліції.

Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання декларації про наміри.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  