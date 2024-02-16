Угоду про співпрацю у межах ІТ-коаліції підписали 10 країн

16 февраля 2024 г., 8:25

Держави-учасниці ІТ-коаліції підписали угоду про співпрацю. Учасниками стали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

Документ закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних шести років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури «Міністерства оборони та Сил оборони України».

Угода визначає принципи, процедури, ролі та відповідальність держав-учасниць щодо співпраці у межах ІТ-коаліції. Зокрема закріплює процеси ухвалення рішень та механізми процедур закупівлі.

Також документ забезпечує юридичне підґрунтя щодо здійснення фінансових внесків державами-учасницями коаліції.

Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання декларації про наміри.

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