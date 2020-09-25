GC3 призван объединить участников киберпространства для противостояния киберугрозами

25 сентября 2020 г., 18:05

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25 сентября состоялась онлайн-конференция «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности». Целью мероприятия стало объединение ключевых участников киберпространства для противостояния киберугрозами.

В современном цифровизованом мире возникает все больше вызовов и угроз, которые могут привести к остановке бизнес-процессов, потере персональных данных и интеллектуальной собственности, а также серьезным финансовым убыткам. Преодолеть уязвимость можно только путем взаимодействия и сотрудничества всех игроков киберпространства.

Платформой, объединяющей государственные органы власти, частный сектор и академические круги ради создания безопасного киберпространства, призван стать «Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве» (GC3), созданный при содействии «Министерства внутренних дел» и «Нафтогаз Украины».

«GC3 – это интеграционная платформа для государства, бизнеса и учебных институций, как украинского, так и международного формата, цель которой разработать новые правила взаимодействия в цифровом мире. Такое сотрудничество позволит не только оперативно реагировать на киберугрозы, но и предупреждать их возникновение», – подчеркнул Владимир Павелко, один из инициаторов и генеральный директор GC3.

GC3 уже выстраивает сотрудничество с «Национальным банком Украины», «Службой безопасности Украины», «Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины», «Министерством обороны Украины», разведывательными органами, «Национальной полицией» и «Министерством цифровой трансформации Украины», «Нафтогазом» и другими государственными и частными организациями. Кроме того, уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с аналогичными центрами из Канады и США. Продуктом плодотворного взаимодействия станет аналитическая информация, доступная участникам платформы, разработка стратегий в киберпространстве, законодательных инициатив, способствующих созданию экосистемы безопасного киберпространства.

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