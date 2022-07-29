5.5G – 10 Gbps downlink/ 1 Gbps uplink

29 июля 2022 г., 19:25

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Проміжний етап розвитку технології 5G був заявлений Huawei на організованому компанією Тижні інновацій Win-Win, який відбувався з 18 по 21 липня.

Поки йде розгортання 5G, а стандарт наступного шостого покоління ще не прийнятий, Huawei вирішила просувати ідею еволюційного розвитку мобільних мереж, що вже існують. Як випливає з програмного виступу Яна Чаобіня (Yang Chaobin), президента підрозділу бездротових рішень Huawei, однією з найважливіших переваг платформи 5.5G, що просувається компанією, є гарантована в її рамках збільшена швидкість передачі даних: 10 Гбіт/с по низхідному та 1 Гбіт/с по висхідному каналам.



Не вдаватимуся до технічних деталей, оскільки у присвячених цій події прес матеріалах вони не висвітлюються докладно. Зупинюся лише на заявлених Huawei результатах проведених нею тестувань. Виявляється, в них були використані надзвичайно великі решітки (Extremely Large Antenna Array, ELAA) для роботи у високочастотному діапазоні. ELAA дозволяє високочастотним мережам забезпечувати таке саме покриття, як і C-діапазон. Заявлено, що фірмові ELAA MetaAAU вже введено в експлуатацію у понад 30 містах. Польові випробування в діапазоні 6 ГГц продемонстрували, що спільне покриття з C-діапазоном виявилося ефективним, охоплюючи користувачів як зовні (O2O), так і всередині приміщень (O2I). Технологія mmWave дозволила отримати пікове значення пропускної спроможності 10 Гбіт/с. На дистанції до 5 км користувачі були підключені на швидкостях понад 1 Гбіт/с.

Як випливає з фінальної заяви представника Huawei, компанія продовжить працювати з партнерами в усьому світі для подальших інновацій у 5G і прагнутиме ери 5.5G, при цьому захищаючи інвестиції операторів. Як бачите, ключовою ідеєю пропонованих виробником технологій є еволюційний розвиток 5G.

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