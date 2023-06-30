Zoom запускає функцію IQ for Sales – персональний секретар менеджера

30 июня 2023 г., 17:25

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Компанія Zoom запустила нову функцію IQ for Sales. Це аналітика розмов під час зустрічей та дзвінків, з фіксацією важливих пунктів, таких як – найкращі питання, домовленість про наступні кроки, рівень залучення під час розмови, скільки часу говорила ваша команда, а скільки залишилося для клієнта і т.д.

Zoom IQ for Sales – це додатковий сервіс, який може використовуватися з платною версією Zoom Meeting або Zoom Phone, що забезпечує візуалізацію, доступність та локалізацію відомостей та аналітики. На сьогодні Zoom IQ for Sales підтримує 13 мов: Англійська, В'єтнамська, Голландська, Іспанська, Італійська, Китайська, Корейська, Німецька, Португальська, Українська, Французька, Японська та російська.

Серед можливостей Zoom IQ for Sales: запис та стенограма кожної зустрічей; можливість коментувати записи та ділитися фрагментами дзвінків; показники розмови, такі як співвідношення розмов, швидкість розмови, гарні питання, а також переглядати показники вашої команди з часом, щоб вимірювати покращення в кожній області; трекер для інтелектуального аналізу діалогів, що допомагають відстежувати індикатори – певні слова, висловлювання та теми.

Крім того, Zoom IQ for Sales має синхронну інтеграцію з CRM, такими як Salesforce та Hubspot.

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