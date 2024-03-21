Stability AI запустила модель, що перетворює зображення на 3D-анімацію

21 марта 2024 г., 13:35

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Stability AI запустила модель штучного інтелекту під назвою Stable Video 3D, яка може перетворювати статичні зображення в 3D-об’єкти і відео.



Нова модель побудована на основі Stable Video Diffusion - моделі перетворення зображення у відео, яка може взяти нерухоме зображення і створити короткий фотореалістичний відеокліп.



Нова модель розширює вже існуючі дослідження компанії у створенні 3D-об’єктів та відео з моменту випуску Stable Zero123 у грудні минулого року. Тоді компанія заявила, що Zero123 може «генерувати нові погляди на об’єкт» і «демонструвати розуміння зовнішнього вигляду об’єкта під різними кутами». За словами дослідницької групи, нові моделі значно покращують цю модель завдяки кращій узгодженості вигляду, більшій освітленості та вищій надійності для 3D-сіток.



За даними Stable Diffusion, SV3D також перевершує альтернативні 3D-моделі штучного інтелекту, такі як Zero123-XL.



Модель доступна у двох варіантах. SV3D_u генерує відео, де камера обертається навколо 3D-моделі, яке використовує нерухомі зображення як вхідні дані, а точка зору залишається незмінною. SV3D_p дозволить користувачам створювати відео з рухом камери навколо 3D-об’єкта за довільною траєкторією. Остання модель призначена для обертового 3D-руху, а також для створення статичних зображень під будь-яким кутом.



Нова модель була протестована на дуже великому наборі об’єктів і предметів, що робить її ідеальною для використання в електронній комерції, роздрібній торгівлі та іграх. Однак отримані 3D-сітки не завжди можуть точно відповідати оригінальному об’єкту, оскільки АІ-модель не знає про весь об’єкт повністю - наприклад, про приховані поверхні. Але вона завжди намагатиметься зробити найкраще припущення щодо того, яким буде весь об’єкт.



Компанія повідомила, що SV3D вже доступна для комерційних цілей за умови членства в Stability AI Membership, вартість якого починається від 20 доларів на місяць.

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