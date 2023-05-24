За місяць роботи кластера оборонних технологій Brave1 відібрано вже 20 перспективних розробок

24 мая 2023 г., 10:25

Всього за три тижні після запуску кластера розвитку оборонних технологій Brave1 отримано вже понад 120 ідей, які мають шанс змінити ситуацію на фронті, – повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Відібрано вже понад 20 українських військових розробок, що мають потенціал посилити «Сили оборони». Серед них: стійкий до дії РЕБ на всіх каналах важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей; дистанційно керований бойовий модуль, що допоможе формувати потужні лінії оборони; комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку; універсальний детонаційний радіо модуль та багато іншого.

Команда Brave1 активно працює, щоб зібрати й передати на експертизу «Силам оборони» якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз.

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