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Meta продає Giphy Shutterstock

24 мая 2023 г., 11:25
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Як пише Reuters, у вівторок Shutterstock заявив, що купує платформу анімаційних зображень Giphy у Meta Platforms за 53 мільйони доларів готівкою, через кілька місяців після того, як власник Facebook погодився продати компанію з міркувань конкуренції.

Минулого року британський антимонопольний регулятор наказав Meta продати Giphy через побоювання, що вона може заборонити або обмежити доступ конкурентів, таких як Snapchat і Twitter, до контенту цієї платформи.

Нагадаємо, у 2020 році Meta заплатила 400 мільйонів доларів за нью-йоркську компанію Giphy. Через рік цю угоду оскаржило британське Управління з питань конкуренції та ринків, і її успішна кампанія стала першим випадком, коли регулятор змусив американського технологічного гіганта продати вже придбану компанію.

Акції Shutterstock, яка очікує закриття угоди наступного місяця, зросли на 4% до початку торгів.

"Це захоплюючий наступний крок на шляху Shutterstock як наскрізної творчої платформи", - сказав генеральний директор Shutterstock Пол Хеннесі (Paul Hennessy).

Giphy може похвалитися найбільшим у світі сховищем анімованих зображень, які ще називають GIF-файлами, і веб-стікерами, що використовуються на таких платформах, як Facebook, Instagram, TikTok і Microsoft Teams.

Його контент, який також включає офіційні матеріали від таких медіа-компаній, як Disney та Netflix, збирає 15 мільярдів показів щодня.

За даними Shutterstock, угода з Giphy дозволить отримати доступ до близько 1,7 мільярда щоденних користувачів.

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