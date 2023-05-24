Frontier залишається єдиною ексафлоповою системою у оновленному TOP500

24 мая 2023 г., 9:35

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Вийшло 61-е видання рейтингу TOP500, яке показує, що система Frontier Окриджської національної лабораторії (ORNL) залишається єдиною справжньою ексафлоповою машиною в списку.



Збільшивши свій показник HPL з 1,02 Eflop/s у листопаді 2022 року до вражаючих 1,194 Eflop/s, Frontier змогла покращити свій показник після стагнації з червня по листопад минулого року. Враховуючи, що екзафлоп був лише метою, до якої можна було прагнути лише кілька років тому, збільшення на 17% є величезним успіхом. Крім того, Frontier отримав результат 9,95 Eflop/s в бенчмарку HLP-MxP, який вимірює продуктивність для обчислень змішаної точності. Це також більше, ніж 7,94 Ефлоп/с, яких система досягла в попередньому рейтингу, і майже в 10 разів більше, ніж результат машини в HPL. Нагадаємо Frontier базується на архітектурі HPE Cray EX235a і використовує процесори AMD EPYC 64C 2 ГГц. Цей суперкомпьютер також має 8 699 904 ядра і неймовірний рейтинг енергоефективності 52,59 Гфлопс/ват.



Система Fugaku, що базується Riken Center for Computational Science (R-CCS) у Кобе (Японія) також залишилася на другому місці. Система зберегла попередній показник HPL у 0,442 Eflop/s.



LUMI від фінської EuroHPC/CSC увійшла до списку в червні 2022 року під номером 3. Вона й зараз занімає треттє місце після оновлення в листопаді минулого року з показником HPL 0,3091 Ефлоп/с. Завдяки цьому рішення залишається найбільшою системою в Європі.



Leonardo від EuroHPC/CINECA з Болоньї (Італія), залишається на 4 місці. Система також зазнала модернізації, яка дозволила їй покращити свій результат, досягнувши показника HPL 0,239 Ефлоп/с порівняно з попереднім показником 0,174 Ефлоп/с. Це Atos BullSequana XH2000 з основними процесорами Xeon Platinum 8358 32C 2,6 ГГц, прискорювачами NVIDIA A100 SXM4 40 ГБ та інтерконектором Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband.



Summit, система, побудована IBM в Національній лабораторії Oak Ridge National Laboratory (ORNL) в штаті Теннессі, США, знову посіла 5 місце в світі з продуктивністю 148,8 Пфлоп/с. Вона має 4 356 вузлів, кожен з яких містить два процесори POWER9 з 22 ядрами і шість графічних процесорів NVIDIA Tesla V100 з 80 потоковими мультипроцесорами. Вузли з'єднані між собою дворейковою мережею InfiniBand EDR InfiniBand від Mellanox.



На шостому місці Sierra від Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса. Її архітектура дуже схожа на Summit і вона побудована на 4320 вузлах з двома процесорами POWER9 та чотирма графічними процесорами NVIDIA Tesla V100. Sierra досягла 94,6 Pflop/s.



Sunway TaihuLight, система, розроблена китайським Національним дослідницьким центром паралельної обчислювальної техніки і технологій (NRCPC) і встановлена в Національному суперкомп'ютерному центрі в місті Вусі, що в китайській провінції Цзянсу, посідає 7 місце з показником 93Pflop/s.



На 8 місці Perlmutter з 64,6 Pflop/s, що базується на платформі HPE Cray "Shasta" та гетерогенній системі з вузлами на базі AMD EPYC і 1 536 прискорених вузлів NVIDIA A100.



Selene на 9 місці - це NVIDIA DGX A100 SuperPOD, встановлений на заводі NVIDIA в США. Система на базі процесора AMD EPYC з NVIDIA A100 для прискорення і мережею Mellanox HDR InfiniBand досягла 63,4 Pflop/s.



Tianhe-2A (Milky Way-2A) розроблена Китайським національним університетом оборонних технологій (NUDT) і розгорнута в Національному суперкомп'ютерному центрі в Гуанчжоу, Китай, тепер знаходиться на 10 місці з показником 61,4 Pflop/s.



Список ТОП500 показує, що процесори AMD, Intel та IBM є найкращим вибором для високопродуктивних обчислювальних систем. З ТОП-10 чотири системи використовують процесори AMD (Frontier, LUMI, Perlmutter і Selene), дві - Intel (Leonardo і Tianhe-2A) і дві - IBM (Summit і Sierra).



Як і в попередньому списку, Китай і Сполучені Штати отримали більшість позицій у всьому списку ТОП-500. США збільшили своє лідерство з 126 машин у минулому списку до 150 у поточному, в той час як Китай опустився з 162 до 134. Що стосується цілих континентів, то Азія в цілому поповнила список 192 машинами, Північна Америка додала 160 систем, а Європа запропонувала 133 системи.



З точки зору міжсистемних з'єднань, Ethernet все ще залишається беззаперечним переможцем, незважаючи на падіння використання з 233 машин до 227. Об'єднання за технологією Infiniband збільшили свою присутність у списку з 194 машин до 200, а Omnipath - зменшилася з 36 машин до 35. Кількість пропрієтарних користувацьких інтерконекторів значно зросла з 4 систем до 31.

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