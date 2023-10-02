Qualcomm запускає нове покоління платформ XR та AR

2 октября 2023 г., 11:35

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Компанія Qualcomm Technologies анонсувала дві нові платформи для просторових обчислень – Snapdragon XR2 Gen 2 та Snapdragon AR1 Gen 1, які дозволять створити наступне покоління пристроїв змішаної реальності (MR), віртуальної реальності (VR) та смартокулярів.



Зазначається, що платформа Snapdragon XR2 Gen 2 об'єднує технології MR та VR преміумкласу в одній архітектурі чіпа і дозволяє реалізувати новий рівень занурення у тонших та зручних гарнітурах, які не потребують зовнішнього блоку живлення. Вона забезпечує відсутність затримок у роботі, захватне зображення та звук з повним зануренням, дозволяючи користувачам поєднувати віртуальний контент із реальним оточенням та плавно переходити від одного виду MR до іншого.



Своєю чергою платформа Snapdragon AR1 Gen 1 відрізняється унікальною конструкцією з оптимізацією енергоспоживання для теплового бюджету, що дозволяє створювати витончені та легкі смартокуляри, що забезпечують неперевершені враження.



Платформа дозволяє користувачеві знімати, ділитися або вести пряму трансляцію без використання рук безпосередньо з окулярів. Крім того, вбудований у пристрій штучний інтелект забезпечує роботу персонального асистента, наприклад, покращення якості звуку, візуальний пошук та переклад у реальному часі. Зрештою, підтримка візуального head-up дисплея дозволяє використовувати контент, у тому числі відео, яке органічно вписується у поле зору користувача.



Повідомляється, що платформи нового покоління були розроблені в тісній співпраці з компанією Meta і будуть комерційно представлені на пристроях Meta Quest 3 на базі Snapdragon XR2 Gen 2 і колекції смартокулярів Ray-Ban Meta на базі платформи Snapdragon AR1. Наступного року за ними підуть і інші виробники, а провідні гравці ринку XR продовжують вибирати Snapdragon як кращу платформу.



«У Meta ми зосереджені на розробці технологій майбутнього в галузі змішаної реальності та смартокулярів, а також фундаментальних інновацій, які в майбутньому стануть основою нашого бачення AR-окулярів», - сказав Ендрю "Боз" Босворт, технічний директор Meta та глава Reality Labs. «Для створення цієї майбутньої обчислювальної платформи необхідний провідний у галузі партнер, і саме в цій галузі наша давня співпраця з Qualcomm Technologies має вирішальне значення. Разом ми визначаємо технології наступного покоління, які забезпечують величезний прорив у потужності, продуктивності та штучному інтелекті". Нові платформи Snapdragon XR2 Gen 2 та Snapdragon AR1, на яких працюють Meta Quest 3 та наші смартокуляри Ray-Ban Meta нового покоління, є ще одним підтвердженням міцності цієї співпраці, і ми дуже раді, що користувачі по всьому світу зможуть оцінити їх».



«Компанія Qualcomm Technologies невпинно прагне створювати технології та рішення, які змінять майбутнє обчислювальної техніки. Платформи Snapdragon XR2 Gen 2 і Snapdragon AR1 - це новітні спеціалізовані процесори, які покликані забезпечити роботу наступного покоління пристроїв MR та VR та елегантних розумних окулярів», - сказав Х'юго Сварт, віцепрезидент та керівник підрозділу XR, Qualcomm Technologies. «Комерційний дебют цих двох платформ разом з Meta - це ще один крок вперед у реалізації нашого спільного бачення - створення першокласних, універсальних XR-пристроїв та смартокулярів, доступних користувачам у всьому світі».

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