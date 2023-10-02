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Qualcomm запускає нове покоління платформ XR та AR

2 октября 2023 г., 11:35
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Qualcomm запускає нове покоління платформ XR та AR

Компанія Qualcomm Technologies анонсувала дві нові платформи для просторових обчислень – Snapdragon XR2 Gen 2 та Snapdragon AR1 Gen 1, які дозволять створити наступне покоління пристроїв змішаної реальності (MR), віртуальної реальності (VR) та смартокулярів.

Зазначається, що платформа Snapdragon XR2 Gen 2 об'єднує технології MR та VR преміумкласу в одній архітектурі чіпа і дозволяє реалізувати новий рівень занурення у тонших та зручних гарнітурах, які не потребують зовнішнього блоку живлення. Вона забезпечує відсутність затримок у роботі, захватне зображення та звук з повним зануренням, дозволяючи користувачам поєднувати віртуальний контент із реальним оточенням та плавно переходити від одного виду MR до іншого.

Своєю чергою платформа Snapdragon AR1 Gen 1 відрізняється унікальною конструкцією з оптимізацією енергоспоживання для теплового бюджету, що дозволяє створювати витончені та легкі смартокуляри, що забезпечують неперевершені враження.
Qualcomm запускає нове покоління платформ XR та AR
Платформа дозволяє користувачеві знімати, ділитися або вести пряму трансляцію без використання рук безпосередньо з окулярів. Крім того, вбудований у пристрій штучний інтелект забезпечує роботу персонального асистента, наприклад, покращення якості звуку, візуальний пошук та переклад у реальному часі. Зрештою, підтримка візуального head-up дисплея дозволяє використовувати контент, у тому числі відео, яке органічно вписується у поле зору користувача.

Повідомляється, що платформи нового покоління були розроблені в тісній співпраці з компанією Meta і будуть комерційно представлені на пристроях Meta Quest 3 на базі Snapdragon XR2 Gen 2 і колекції смартокулярів Ray-Ban Meta на базі платформи Snapdragon AR1. Наступного року за ними підуть і інші виробники, а провідні гравці ринку XR продовжують вибирати Snapdragon як кращу платформу.

«У Meta ми зосереджені на розробці технологій майбутнього в галузі змішаної реальності та смартокулярів, а також фундаментальних інновацій, які в майбутньому стануть основою нашого бачення AR-окулярів», - сказав Ендрю "Боз" Босворт, технічний директор Meta та глава Reality Labs. «Для створення цієї майбутньої обчислювальної платформи необхідний провідний у галузі партнер, і саме в цій галузі наша давня співпраця з Qualcomm Technologies має вирішальне значення. Разом ми визначаємо технології наступного покоління, які забезпечують величезний прорив у потужності, продуктивності та штучному інтелекті". Нові платформи Snapdragon XR2 Gen 2 та Snapdragon AR1, на яких працюють Meta Quest 3 та наші смартокуляри Ray-Ban Meta нового покоління, є ще одним підтвердженням міцності цієї співпраці, і ми дуже раді, що користувачі по всьому світу зможуть оцінити їх».

«Компанія Qualcomm Technologies невпинно прагне створювати технології та рішення, які змінять майбутнє обчислювальної техніки. Платформи Snapdragon XR2 Gen 2 і Snapdragon AR1 - це новітні спеціалізовані процесори, які покликані забезпечити роботу наступного покоління пристроїв MR та VR та елегантних розумних окулярів», - сказав Х'юго Сварт, віцепрезидент та керівник підрозділу XR, Qualcomm Technologies. «Комерційний дебют цих двох платформ разом з Meta - це ще один крок вперед у реалізації нашого спільного бачення - створення першокласних, універсальних XR-пристроїв та смартокулярів, доступних користувачам у всьому світі».

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