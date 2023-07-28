Intel повернулася до прибутковості після двох кварталів збитків

28 июля 2023 г., 13:25

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У четвер компанія Intel повідомила про прибутки за другий квартал.

На фоні повернення до прибутковості після двох кварталів збитків поспіль, акції Intel виросли на 7% в ході тривалих торгів.

Чистий прибуток Intel склав 1,5 мільярда доларів, або 0,35 долара на акцію, порівняно з чистим збитком у 454 млн дол., або 11 центів на акцію, в аналогічному кварталі минулого року.

Фінансовий директор Intel Девід Зінснер (David Zinsner) зазначив у своїй заяві, що частково причиною того, що звіт Intel виявився сильнішим, ніж очікувалося, є прогрес, якого компанія досягла в скороченні витрат на 3 млрд дол. в цьому році. Раніше цього року Intel скоротила свої дивіденди і оголосила про плани заощаджувати 10 млрд дол. на рік до 2025 року, в тому числі шляхом скорочення персоналу.

Виторг компанії за квартал впав на 15% до 12,9 млрд дол. з 15,3 млрд дол. рік тому, що стало шостим кварталом зниження продажів компанії поспіль.

Обсяг продажів підрозділу клієнтських комп’ютерів Client Computing Group, який включає поставки процесорів для ноутбуків і настільних комп’ютерів, впав на 12% в річному обчисленні до 6,8 млрд дол. Загальний ринок ПК падає вже понад рік.

Підрозділ Intel з виробництва серверних чіпів, який, як називається Data Center and AI, продемонстрував зниження продажів на 15% до 4 млрд дол.

Ще більше зниження було зафіксовано у Network and Edge - на 38% до 1,4 млрд дол.

Продажі впали навіть у Mobileye - на 1% до 454 млн дол.

А от напрямок аутсорсингу виробництва чипів Intel Foundry Services (IFS) демонструє зростання на 307%. Треба лише зазначити, що майже з нуля, та й показники не дуже величезні для процесорного гіганту - 232 млн дол.

У першому кварталі Intel зазнала найбільших збитків за всю свою історію, оскільки ринки ПК і серверів впали, а попит на центральні процесори Intel знизився. Результати Intel у четвер перевершили прогноз, який керівництво компанії давало на другий квартал.

Керівництво Intel повідомило інвесторам, що для відновлення компанії потрібен час і що вона прагне досягти рівня TSMC у виробництві чіпів до 2026 року. Це повинно дозволити їй претендувати на лідерство у виробництві найсучасніших мобільних процесорів для інших компаній - стратегія, яку компанія називає «п’ять вузлів за чотири роки».

У третьому кварталі Intel очікує прибуток у розмірі $0,20 на акцію, скоригований, на фоні виторгу в 13,4 млрд дол. середньому, проти очікуваних аналітиками 16 центів на акцію на продажах у 13,23 млрд дол.

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