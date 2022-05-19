Новий складний смартфон Huawei Mate Xs 2 виконаний у корпусі зі скловолокна

19 мая 2022 г., 13:38

Компанія Huawei презентувала свій новий доладний флагманський смартфон Huawei Mate Xs 2, відмінною особливістю якого є корпус зі скловолокна. Завдяки використанню такого матеріалу новинка важить 255 г при товщині 5,4 мм.



Зазначається, що вдосконалена конструкція шарніра дозволила досягти ультраплоскої поверхні в розгорнутому стані. Заявлено, що фірмовий композитний екран розробки Huawei дає можливість смартфону без шкоди переносити практично будь-які навантаження та удари, що значно підвищує надійність та довговічність пристрою.



Huawei Mate Xs 2 отримав екран True-Chroma з діагоналлю 7,8 дюйма й антибліковим нанопокриттям, батарею підвищеної місткості з анодом на основі кремнію і технологію та технологію швидкого заряджання Huawei SuperCharge потужністю 66 Вт, що дозволяє заряджати смартфон на 90% за 30 хвилин (при використанні спеціального зарядного пристрою та кабелю).



Повідомляється, що Huawei Mate Xs 2 має функції для багатозадачної роботи, серед яких можливість управління вікнами що плавають за допомогою жестів.

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