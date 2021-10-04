Western Digital выпустила твердотельный накопитель WD Blue SN570 NVMe

4 октября 2021 г., 17:26

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Компания Western Digital представила новое решение - твердотельный накопитель WD Blue SN570 NVMe.



«Сложные рабочие конфигурации требуют высокой производительности и надежности, и правильный тип хранилища может помочь оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность», - заявил Эрик Спаннет, вице-президент по созданию пользовательских и корпоративных твердотельных накопителей в департаменте Flash Business компании Western Digital. «Наш новый твердотельный накопитель WD Blue SN570 NVMe создан с учетом потребностей креаторов и обеспечивает высокую скорость, защиту данных и надежность для поддержки их творческого потенциала.



Как отмечается, новый твердотельный накопитель WD Blue SN570 NVMe рассчитан на длительный срок службы, он обладает высокой производительностью и компактным форм-фактором и низким уровнем энергопотребления.



Благодаря скорости чтения до 3500 МБ / с (модели 500 ГБ — 1 ТБ) системы могут работать в 5 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA Western Digital.



Загружаемая панель Western Digital SSD Dashboard помогает отслеживать состояние накопителя, доступный объем хранилища, температуру и многое другое.



Производитель подчеркивает, что благодаря тонкому диайну накопитель M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe идеально подходит для творческого процесса на ПК или ноутбуке.



WD Blue SN570 NVMe будет доступен для покупки в магазине Western Digital и у розничных продавцов, интернет-магазинов, реселлеров и системных интеграторов; на него распространяется 5-летняя гарантия. Объем памяти варьируется от 250 ГБ до 1 ТБ по рекомендованной розничной цене 46,99 долл.

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