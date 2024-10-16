Western Digital випустила найбільш місткі жорсткі диски ePMR обсягом до 32 ТБ

16 октября 2024 г., 16:35

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Компанія Western Digital оголосила про початок постачань найбільш місткого у світі жорсткого диска UltraSMR обсягом до 32 ТБ з використанням технології запису з використанням енергії PMR (ePMR) для гіпермасштабування, CSP і підприємств. Для тих, хто вимагає працювати з сучасними інтенсивними робочими навантаженнями, компанія також розпочала постачання найємнішого у світі жорсткого диска ePMR CMR обсягом до 26 ТБ для корпоративних і канальних клієнтів. Зазначається, ці нові диски, що вперше у світі набули комерційного розповсюдження завдяки 11-пластинній конструкції та перевіреній на практиці технології, підтверджують прагнення Western Digital до створення технологій жорстких дисків, які підіймають планку місткості, надійності та інновацій.



Цикл обробки даних AI став одним із чинників зростання індустрії зберігання даних. У міру того як системи штучного інтелекту стають дедалі складнішими, вони обробляють і генерують величезні обсяги даних, які необхідно ефективно зберігати. Жорсткі диски відіграють найважливішу роль у цій екосистемі, виконуючи як вхідні функції, де дані збираються, обробляються і зберігаються, так і вихідні, де створюється і зберігається контент AI. Ця подвійна роль робить жорсткі диски стрижнем у циклі обробки даних AI, забезпечуючи доступність даних у потрібний момент і їхнє зберігання за мінімальної вартості володіння.



У новітніх дисках Western Digital CMR на 26 ТБ і UltraSMR на 32 ТБ використовується безліч технологічних інновацій, що дають змогу центрам обробки даних максимально підвищити ефективність зберігання даних. Крім ePMR, OptiNAND, ArmorCache і триступеневого приводу (TSA), диски оснащені першою у світі комерційно доступною 11-пластинною платформою та іншими конструктивними вдосконаленнями.



Повідомляється, компанія Western Digital продовжує лідирувати в галузі з впровадження SMR, впроваджуючи інновації для забезпечення чудової місткості зберігання даних і зниження сукупної вартості володіння. Ultrastar DC HC690 UltraSMR HDD компанії Western Digital місткістю до 32 ТБ, що надійшли в продаж, підтримують цілі клієнтів щодо економічного зберігання глибокого контенту в масштабі. Ці нові жорсткі диски мають послідовну продуктивність до 257 МБ/с і споживають 5,5 Вт енергії в режимі очікування, що робить їх ідеальними для теплих і холодних рівнів даних.



Новітні диски CMR компанії Western Digital, які вже надійшли в продаж, являють собою заміну для подальшого збільшення місткості з використанням надійної, перевіреної на практиці технологічної основи. Це останнє покоління дисків забезпечує місткість CMR, безпроблемну кваліфікацію, легку інтеграцію та швидке впровадження при збереженні надійності та безвідмовності. Жорсткий диск Ultrastar DC HC590 26 TB CMR HDD має стійку швидкість передавання даних до 288 МБ/с і споживає 5,6 Вт у режимі очікування.



Нові жорсткі диски Ultrastar проходять кваліфікацію та інтегруються в гібридні платформи зберігання Ultrastar Data60 і Data102 JBOD, що є масштабованими рішеннями зберігання високої щільності, які підходять для сучасних центрів обробки даних, приватних хмар і аналітики великих даних. Ці платформи забезпечують гнучкі конфігурації, що вміщають до 60 або 102 HDD, і можуть надавати до 3,26 ПБ необробленої місткості. Ключові технології, такі як IsoVibe та ArcticFlow, забезпечують зниження вібрації та оптимізацію охолодження, що підвищує продуктивність і надійність. Доступність очікується до кінця року.



Спеціально розроблені для системних інтеграторів і реселерів, нові жорсткі диски WD Gold місткістю 26 ТБ уже доступні в каналі продажів. Жорсткі диски WD Gold обсягом 26 ТБ, створені на основі платформи Ultrastar HDD, є рішенням для зберігання даних, у якому реалізовано новітні розробки, що дають змогу витримувати великі навантаження під час безперервного читання і запису в найжорсткіших корпоративних і комерційних системах. Накопичувачі WD Gold з п'ятирічною обмеженою гарантією і MTBF до 2,5 млн годин забезпечують максимальну продуктивність, надійність, довговічність і гнучку місткість зберігання даних для малого і середнього бізнесу та професіоналів у сфері дизайну, для яких критично важливі дані та творчі роботи є запорукою успіху.



«Наші технології CMR і UltraSMR не просто б'ють рекорди - вони дають клієнтам переваги в плані ефективності та сукупної вартості володіння, про які вони так довго просили, і ми ще не закінчили», - говорить Раві Пендеканті (Ravi Pendekanti), віцепрезидент з управління продуктами підрозділу HDD компанії Western Digital. «Надаючи найвищі в галузі місткості ePMR нині, ми забезпечуємо нашим клієнтам ефективність зберігання даних, масштабованість, надійність і неперевершену цінність, які необхідні їм для того, щоб залишатися попереду».

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