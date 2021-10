Nutanix и Citrix совместно предложат безопасный и гибкий доступ по требованию к приложениям, рабочим столам и данным

4 октября 2021 г., 16:56

Nutanix и Citrix Systems объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого компании намерены предложить безопасный и гибкий доступ по требованию к приложениям, рабочим столам и данным с любого устройства, в любом месте и масштабе.



Как отмечается, намеченное будет реализовано с помощью гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix (HCI) и мультиоблачных сервисов Citrix DaaS и Virtual Apps and Desktops.



«Организации по-прежнему находятся в поиске надежных и гибких решений для обеспечения гибридной модели работы, - заявил Таркан Манер, коммерческий директор Nutanix. - Nutanix и Citrix совместно предоставят решения для удаленной работы, которые можно развернуть в частных и публичных облака. Сочетая простоту ведущей гиперконвергентной платформы от Nutanix с сервисами Citrix Virtual Apps and Desktops, мы поможем компаниям расширить рабочие возможности сотрудников, где бы те ни находились».



Сообщается, что Nutanix станет предпочтительной HCI-платформой для Citrix в гибридных и мультиоблачных средах. Клиенты смогут воспользоваться преимуществами платформы - локально или в публичном облаке - и получить простоту, экономические преимущества и единую панель управления, обеспечивающую переносимость рабочих нагрузок в облаках.



Citrix станет предпочтительным корпоративным решением в области вычислений для конечных пользователей на платформе Nutanix. Citrix Virtual Apps and Desktops, поставляемый как часть Citrix Workspace, позволяет организациям предоставлять персонализированный доступ к системам, информации и инструментам через единую среду. В ней динамически применяются политики безопасности на основе анализа среды и поведения пользователей, чтобы они могли работать, когда, где и как они хотят, с уверенностью, что их приложения, информация и устройства в безопасности. Брокер Citrix для инфраструктуры виртуальных рабочих столов уже используют тысячи клиентов Nutanix. Они получат преимущества от единой платформы поддержки цифрового рабочего пространства, которая обеспечивает безопасность приложений и данных, эффективность и продуктивность для всех отраслей и сценариев использования.



Подчеркивается, что благодаря сотрудничеству Nutanix и Citrix предоставят полный набор сервисов «рабочий стол как услуга» (DaaS) за счет возможности приобретать развертывать и управлять средами Citrix на платформе Nutanix. Компании будут работать вместе над программами вывода продуктов на рынок, дорожными картами развития, а также поддержкой клиентов.



«Компании по всему миру быстро переходят к гибридной рабочей среде, - отмечает Гектор Лима, исполнительный вице-президент и директор по работе с клиентами Citrix. - Укрепив наше партнерство, Citrix и Nutanix дадут клиентам правильные «строительные блоки», чтобы они могли осуществить переход и получить конкурентные преимущества от привлечении и удержании талантов и возможности масштабирования операций».

