DVL (Датагруп- Volia- lifecell) продовжує зміцнювати управлінську команду

16 октября 2024 г., 17:25

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Група компаній DVL (Датагруп- Volia- lifecell) оголосила про низку ключових кадрових призначень в об’єднаній структурі компаній.

Альпа Агкаташа призначено директором інформаційних та комунікаційних технологій групи. Він розпочав кар’єру в Turkcell у 1997 році на посаді інженера підтримки білінгових систем. Згодом обіймав керівні посади в Kuzey Kibris Turkcell та білоруському підрозділі Turkcell – BeST. З 2015 року Альп очолював дирекцію технологічних операцій у Kuzey Kibris Turkcell, а останні сім років керував дирекцією інформаційних і комунікаційних технологій в lifecell.

Андрія Осіпова призначено на посаду директора з корпоративних регуляторних та юридичних відносин. Він має значний професійний досвід, здобутий під час роботи в таких міжнародних компаніях як Coca-Cola HBC, Metro Cash & Carry Україна, Oriflame та Avon Cosmetics. До lifecell приєднався у червні 2014 року, де з лютого 2023 року очолював дирекцію з корпоративних регуляторних та юридичних відносин.

Андрія Оксенюка призначено на посаду фінансового директора. Він приєднався до компанії lifecell після 10 років успішної кар'єри у Ciklum, де також обіймав посаду фінансового директора. Раніше понад 11 років він працював у Deloitte, залишивши компанію в посаді директора з консалтингу. Андрій має понад 20 років досвіду в управлінні фінансами, фінансовому консультуванні та трансформації бізнес-моделей в телекомунікаціях, ІТ, медіа, агропромисловості, роздрібній торгівлі та виробництві.

Анну Адом призначено директоркою з підтримки бізнесу групи. Вона має багаторічний досвід у сфері HR та організаційних змін, працювала в компаніях Ferrexpo, ArcelorMittal Termitau, ДТЕК та Corum Group.

Артема Гагаріна призначено директором із закупівель та постачання. Він має 20-річний досвід у сфері закупівель і постачання, працював у державному секторі, енергетиці та промисловості. Артем приєднався до Датагруп-Volia у 2016 році, де успішно керував відповідним напрямом.

Віталія Сидоренкова призначено на посаду директора корпоративної безпеки групи. Він приєднався до Датагруп-Volia у 2021 році, а з 2023 року очолював департамент безпеки компаній. Його досвід охоплює юриспруденцію, фізичну та інформаційну безпеку.

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