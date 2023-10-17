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Waveshare пропонує аналог Raspberry Pi Zero за ціною 10 дол.

17 октября 2023 г., 9:35

Waveshare пропонує аналог Raspberry Pi Zero за ціною 10 дол.

CNXSOFT звертає увагу, що на сайті Waveshare зʼявився новий продукт RP2040-PiZero - плата Raspberry Pi RP2040.

Пристрій випускається у формфакторі Raspberry Pi Zero з мікроконтролером Raspberry Pi RP2040 замість процесора додатків, сумісного з Linux.

Плата RP2040 має таке саме компонування (з розмірами 65х30 мм), як і Raspberry Pi Zero, і подібні порти, включаючи два USB Type-C, mini HDMI/DVI, слот для карт пам’яті microSD і 40-контактний роз’єм GPIO, але також додає підтримку LiPo акумуляторів з 2-контактним роз’ємом.

Використовується двоядерний мікроконтролер Cortex M0+ Raspberry Pi RP2040 з частотою 133 МГц і вбудованою оперативною пам’яттю SRAM 264 КБ.

Серед розширень - 40-контактний  роз’єм з 2x SPI, 2x I2C, 2x UART, 4x 12-бітним АЦП, 16x ШІМ, 8x програмованими машинами стану вводу/виводу (PIO) для підтримки периферійних пристроїв

Waveshare надає підтримку MicroPython, Arduino і C/C++ SDK, а також використовує наявні проєкти для виводу HDMI/DVI (PicoDVI) і передачі даних по USB (USB-PIO). На сайті компанії можна знайти інструкції для початку роботи, приклади коду та схему у форматі PDF у вікі.

Плату Waveshare RP2040-PiZero можна придбати на Aliexpress за ціною близько $15, а також безпосередньо на сайті компанії за $9,99.

 

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